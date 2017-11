Divat

Magyar designfesztviál Londonban

Divatbemutató, workshopok, designvásár és újragondolt magyar gasztronómia is szerepel az első londoni magyar designfesztviálként szombatra meghirdetett reTHINK Hungary-n. 2017.11.18 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A Londoni Magyar Kulturális Központ által szervezett, egész napos, ingyenes esemény több nézőpontból is körüljárja az újragondolás, újrahasznosítás témáját a Black Swan Studiosban.



A környezettudatosság egyre fontosabb része a mindennapoknak, ezért magától értetődő, hogy a kortárs designerek is reflektálnak rá. A reTHINK Hungary ezen munkák bemutatása mellett tágabban értelmezi az újrahasznosítást. A V4-es régióban a körülmények sokszor rákényszerítették az alkotókat arra, hogy újragondolják a lehetőségeiket, a munkájukat, és a legtágabb értelemben vett újrahasznosítás eszközeihez nyúljanak: gyakran a könnyen hozzáférhető és olcsó megoldásokból születtek a legnagyobb értékek - közölték az MTI-vel pénteken a szervezők.



Tájékoztatásuk szerint a reTHINK Hungary programjában Magyarország legnagyobb és legismertebb designvására, a WAMP harminc tervezője, köztük a Red Dot-díjas Anagraphic és a tavalyi Gombold Újra! Díjnyertes tervezője, Vetlényi Alma mutatkozhat be a brit közönség előtt.



A fesztivál V4 kerekasztal-beszélgetésén brit, cseh, lengyel, magyar és szlovák szakértők keresik a választ több között azokra a kérdésekre, hogy miben hasonlít és miben különbözik a közép-európai régió kreatív ipara az Egyesült Királyságétól, milyen kihívásokkal néz szembe, és milyen közös megoldásokat dolgozhatna ki a négy ország és hogy miként lehetne láthatóbbá tenni a régiót a brit piacon?



A Kinetech ékszerkészítő workshopján két brit-magyar művész: Beregszászi Előd és Bolygó Bálint segítségével a Popupology kollekcióra alapuló hajtogatott fülbevalókat, op-art ingarajzokat és egyedi, hajtogatott papírszobrokat készíthetnek a résztvevők, majd Szentkirályi Orsolya sommelier mutatja be a tokaji Gizella Pincészet egyik különleges furmintját.



A két fiatal divattervező, Nagy Fanny és Varga Fanni új kollekcióit felvonultató divatbemutatók után a reTHINK Hungary élő DJ-zenével és kötetlen beszélgetéssel zárul.