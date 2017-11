Programajánló

Olasz Gasztronómiai Világhét november végén

Többek között szemináriumokkal, konferenciákkal, séftalálkozókkal, filmvetítésekkel, kóstolókkal és vacsorákkal népszerűsíti az olasz konyhát november 20. és 26. között Magyarországon is a 2. Olasz Gasztronómiai Világhét.

A világhetet az olasz külügyminisztérium kezdeményezésére rendezik meg a világ száz városában, köztük Budapesten - mondta el a rendezvénysorozat csütörtöki budapesti sajtótájékoztatóján Olaszország magyarországi nagykövete.



Massimo Rustico hangsúlyozta: az olasz konyha viszonylag jól ismert Magyarországon, Itália gasztronómiája mégis olyan gazdag, hogy számos meglepetést tartogathat a magyar közönség számára.



A másodszor meghirdetett világhét célja az olasz kulináris és borgasztronómiai hagyományok mint az olasz identitás és kultúra megkülönböztető jegyeinek nemzetközi bemutatása - közölte.



A 2. Olasz Gasztronómiai Világhét támogatni kívánja a nápolyi pizzamesterség felvételét az UNESCO szellemi világörökségi jegyzékébe, valamint a valdobbiadenei prosecco-dombok felvételét az UNESCO világörökségi helyszíneinek listájára.



Massimo Rustico kiemelte az Étkezés olasz módra című, november 23-i kerekasztal-beszélgetést, melynek során kiváló olasz élelmiszereket gyártó cégek részvételével azt kutatják, hogy milyen alapanyagok biztosítják az olasz konyha magas minőségét, majd Fabio Cristiano harmadik generációs nápolyi pizzakészítő vezeti be a közönséget a nápolyi pizza titkaiba.



Gian Luca Borghese, a Budapesti Olasz Kultúrintézet megbízott igazgatója hozzátette: a gasztronómia az olasz kulturális örökség és az olasz életérzés fontos része, mind az alapanyagok, mind az azok feldolgozásásában megmutatkozó tudás és hagyományok tekintetében.



A kultúrintézet programjai közül az igazgató kiemelte, hogy november 20-án Mario Palermo, az olasz úszóválogatott séfje mutatja be egy rövidfilmen a timballót, majd ezt a szicílai sült tésztaételt az érdeklődők meg is kóstolhatják. November 24-én Antonio Padovan Finché c´e prosecco c´e speranza (Amíg prosecco van, remény is van) című bűnügyi filmjét vetítik, prosecco-, bor- és pizzakóstoló keretében.



Marco Bulf, az Olasz Külkereskedelmi Intézet (ICE) budapesti ügynökségének igazgatója elmondta, hogy az ICE ezúttal főleg a fiatal közönséget célozza meg az olasz gasztronómia népszerűsítésével.



Magyarországon egyre kedveltebbek az olasz élelmiszeripari termékek, a magyarok ebben az évben várhatóan 12 százalékkal több, 314 millió euró értékű olasz élelmiszert, bort vásárolnak - számolt be.



Francesco Mari, a Magyarországi Olasz Kereskedelmi Kamara elnöke arra hívta fel a figyelmet, hogy 2017 a pizza éve, ennek kapcsán Magyarországon is megválasztják az év pizzáját, amelyet az ország mintegy háromszáz éttermének, pizzeriájának vendégei szavazhatnak meg.



Alberto Tibaldi, az Olasz Gasztronómai Akadémia magyarországi képviselője emlékeztetett arra, hogy olasz konyha helyett helyesebb olasz konyhákról beszélni, hiszen az olasz gasztronómiára az Alpoktól Szicíliáig régiónként más-más alapanyagok és ételek jellemzők.

Az Európai Unióban a legtöbb, 382 eredetvédett termékkel Olaszország rendelkezik, továbbá 540 eredetvédett bort is számon tartanak Itáliában - jegyezte meg.



Alberto Tibaldi hozzátette: Magyarországon is egyre több helyen találkozni az igazi olasz ízekkel; ahogy a magyar vendéglátás, úgy a magyar étteremlátogatók is mind igényesebbé válnak.