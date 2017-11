Film

Vilmos és Harry herceg is szerepelhet az új Star Wars-epizódban

hirdetés

Rohamosztagos jelmezben állítólag Vilmos és Harry brit herceg, továbbá Tom Hardy és Gary Barlow énekes is szerepel a december közepétől látható új Star Wars-epizódban - osztotta meg értesülését a The Hollywood Reporter.



Augusztusban a Star Wars: Az utolsó jedik sztárja, John Boyega hintette el az információt, hogy amikor Vilmos és Harry herceg áprilisban meglátogatta a Pinewood filmstúdióban zajló forgatást, rohamosztagosnak öltözve be is ugrottak egy jelenetbe.



Rajtuk kívül állítólag Tom Hardy is vállalt egy felvételt, a Take That énekese, Gary Barlow pedig el is árulta, hogy márciusban forgatott a filmben.



A hollywoodi szaklap szerint Vilmos és Harry herceg, valamint Hardy és Barlow együtt tűnnek majd fel a sci-fiben: a Finnt alakító Boyegát kísérik majd egy liftben rohamosztagosként.



Boyega ezt a lap által szervezett, színészekkel folytatott kerekasztal-beszélgetésen meg is erősítette. Mint mondta, a hercegekkel együtt forgatni inkább szórakoztató volt számára, mint "félelmetes", mindenesetre "nagyszerű élményként" festette le.



A Star Wars: Az utolsó jedik című filmet december 14-től játsszák a magyar mozikban. Az űreposz új részének forgatókönyvíró-rendezője Rian Johnson, a szereposztásban Daisey Ridley, Mark Hamill, Adam Driver, Benicio del Toro és Laura Dern is látható.