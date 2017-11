A színész nem adja meg magát a kórnak

Székhelyi József: rákos vagyok

Komoly egészségügyi problémával nézek szembe, miközben a számomra meghatározó, gyönyörű munkáimat végzem. Lelkileg és fizikailag nem könnyű korszakot élek meg, hogy finoman fejezzem ki magam - mondja a Borsnak Székhelyi József. - Mellkasi problémával műtöttek, és eközben az orvosok feltárták, hogy a baj nem közönséges. Rövidre fogom, az orvosaim szerint rákos vagyok. Ez a helyzet.



- Megpróbálok minden energiámmal megbirkózni azzal a helyzettel, hogy tíz kilót fogytam. Nem gyöngülhetek, hogy a feladataimnak eleget tudjak tenni, hogy apuka maradhassak egy darabig legalább - teszi hozzá. - Remélem, létezik megoldás, minden bizodalmam a XXI. századi orvostudományban van, és a nagyszerű doktoraimban. Egyáltalán nem adom föl, ellenállok, harcolok ezzel a szörnyedelemmel. De azért belátható, hogy ez most megvisel. Remélem, elég erős maradtam, hogy győzni tudjak. A legsebezhetőbb pontom a türelem. Világ életemben az volt a bajom, hogy nem vagyok elég türelmes. Szinte alig alszom, mert eszem magam. Ahogy a Hamletben mondják: "csak ne volnának rossz álmaim".



- Most pihenésről nincs szó. Most munka van, meg család. Főleg a család, a gyerekeim, unokáim, az életünk. Mert első az élet. De annak szerves része a szakmai életem is. Nem lehetek inaktív, nem merülhetek el az önsajnálatban, nem szabad igazodnom ehhez az igazodhatatlan origóhoz, hogy baj van. A bajjal foglalkozzanak a szakemberek, nekem az a dolgom, hogy az instrukciójukat betartva, megpróbáljak úrrá lenni azon, ami megpróbál engem megsemmisíteni.