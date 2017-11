Programajánló

A Dal 2018 - Meghosszabbították a jelentkezési határidőt

A szakmai előzsűri decemberben választja ki azt a 30 dalt, amely szerepel a hazai dalválasztó műsor hetedik évadában. 2017.11.16 06:46 ma.hu Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A nagy érdeklődést és a zenei szakma kérését figyelembe véve a Médiaszolgáltatás-támogató és Vagyonkezelő Alap (MTVA) november 20-ig meghosszabbítja a jelentkezést A Dal 2018 pályázatra - közölte az MTVA sajtóosztálya.



Mint írták, a pályázóknak az eredeti határidőhöz képest öt nappal tovább, november 20-án éjfélig van lehetőségük feltölteni a www.mediaklikk.hu/adal oldalra pályaműveiket, hogy A Dal 2018 indulói között lehessenek.



A hetedik alkalommal látható dalválasztó showban nemcsak Magyarország legjobb dalát keresi és választja ki a zsűri és a közönség, hanem ismét értékes szakmai díjakat lehet nyerni. A Dal 2018 Legjobb Dalszövege és A Dal 2018 Felfedezettje elismerés mellett jövőre is lesz online Akusztik Dalverseny, valamint A Dal 2018 nyertese képviselheti Magyarországot Lisszabonban a 63. Eurovíziós Dalfesztiválon jövő májusban.



A versenyre csak olyan előadó és együttes nevezhet, akinek korábban már jelent meg zenei albuma vagy országosan játszott rádió-, illetve televízió-felvétele, rendelkezik lemezkiadóval és/vagy hivatásos zenei menedzserrel kötött szerződéssel.



Mint az idei kiírásban szerepel, a kiíró a magyar nyelvű dalokat támogatja, de angolul, valamint a Magyarország területén élő kisebbségek és etnikumok nyelvén íródott pályaműveket is vár a zsűri, ebben az esetben azonban minden dalhoz csatolni kell a szöveg magyar fordítását. Az MTVA számít a külföldi szerzők dalaira is, az ő pályázatuk akkor tekinthető érvényesnek, ha olyan magyar állampolgárságú vagy magyar anyanyelvű előadó énekli el, aki a pályázati kiírás minden további feltételének is megfelel.



A pályázati feltételek között szerepel, hogy a benevezett szám (dalszöveg és zene) nem kerülhetett kereskedelmi forgalomba vagy médiafelületre (televízió, rádió, internet) és nem hangozhatott el nyilvános előadáson 2017. szeptember 1. előtt. A dal maximális időtartama három perc lehet, az előadók csak magyar állampolgárok vagy magyar anyanyelvűek lehetnek és 2018. május 8-ig, az Eurovíziós Dalfesztivál első lisszaboni elődöntőjéig be kell tölteniük 16. életévüket.