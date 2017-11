Eredmény

Az ukrán versenyző nyerte a Budapesti Nemzetközi Gitárversenyt

A magyar versenyző, Szalai Lotti a közönségdíjat szerezte meg és megkapta a legjobb magyar női versenyző címet is. 2017.11.13 06:27 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Marko Topcsij ukrán gitárművész lett a vasárnap véget ért Budapesti Nemzetközi Gitárverseny győztese - közölték a szervezők az MTI-vel.



A második helyezett a svájci Damiano Pisanello lett, a harmadik díjat pedig az olasz versenyző, Gian Marco Ciampa kapta az egy hétig tartó világverseny végén, amelynek a Zeneakadémia adott otthont.



A döntőbe öt művész jutott be, egy magyar versenyző volt közöttük, Szalai Lotti, aki végül a közönségdíjat szerezte meg és megkapta a legjobb magyar női versenyző címet is.



Az ötödik döntős, a német Jessica Kaiser a legjobb külföldi női versenyző címet nyerte el.



A döntősök a magyar Anima Musicae Kamarazenekar és Joan Pages Valls spanyol karmester közreműködésével léptek a pódiumra.



A helyezésekről 12 tagú nemzetközi zsűri döntött, a dobogósok a mintegy 9500 euró értékű pénznyeremény mellett két értékes koncerthangszert nyertek további 7500 euró értékben. A győztes 16 koncertmeghívást is kap európai és ázsiai rendezvényekre.



A 2. Budapesti Gitárverseny gálakoncerttel zárult.