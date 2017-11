Elismerés

Oscar-díj - Agnes Varda és Donald Sutherland is életműdíjat kapott

Agnes Varda francia filmrendező, Donald Sutherland színész, Charles Burnett forgatókönyvíró-rendező és Owen Roizman operatőr Oscar-díjat kapott életművéért a szombat este Hollywoodban megrendezett Kormányzók bálján, amelyen tiszteletbeli Oscarral jutalmazta az amerikai filmakadémia Alejandro González Inárritu bevándorlókról szóló virtuálisvalóság-filmjét is.



A The Hollywood Reporter beszámolója szerint a 9. alkalommal megrendezett gálát Steven Spielberg filmrendező, a filmakadémia 54 tagú kormányzótestületének tagja nyitotta meg a Ray Dolby Bálteremben. A rendezvényen számos sztár, köztük Tom Hanks, Salma Hayek, Jake Gyllenhaal, James Franco, Emma Stone és Sofia Coppola is részt vett.



Agnes Vardát, a francia filmes újhullám úttörő rendezőjét Kimberly Peirce filmrendező, Kate Amend dokumentumfilmes, Angelina Jolie és Jessica Chastain köszöntötte a megjelentek előtt. A színésznő-rendező Jolie nemcsak úttörő női rendezőként, hanem olyan művészként is méltatta, aki példaképként állhat az új generációk előtt. Az est megható pillanatai közé tartozott, amikor Varda táncra perdült a színpadon Jolie-val.



Charles Burnett író-rendezőt Ava Duvernay méltatta. Mint mondta, "Burnett láthatóvá tette a fekete közösséget, és ő is láthatóvá vált a fekete közösség számára". Rendező kollégái, Reginald Hudlin és Sean Baker arról beszéltek, hogy mekkora hatással volt rájuk Charles Burnett munkássága.



Az operatőr Owen Roizmanról Dustin Hoffman egy közös forgatási emléket idézett fel, hogy hangsúlyozza szakmai hozzáállását. Elmesélte: amikor az Aranyoskám felvételeinél kiderült, hogy nem jó a smink, amit kitaláltak számára, Roizman állt ki mellette, és az sem érdekelte, hogy egy hétre leállt a forgatás, csak az volt a fontos, hogy megfelelő smink készüljön.

Donald Sutherlandet Whoopi Goldberg "a valaha élt legnagyobb varázslók egyikének" nevezte, Jennifer Lawrence pedig, aki Az éhezők viadalában dolgozott vele, az egyik legelkötelezettebb, legprofibb színésznek, akivel valaha találkozott. Sutherland az Oscar-díjat megköszönve megnevettette a közönséget, amikor a néhai komikus, műsorvezető Jack Benny egy mondását idézte: "Nem érdemeltem meg ezt, de köszvényem van és azt sem érdemeltem meg".



Különleges Oscar-díjjal tüntették ki a gálán Alejandro González Inárritu mexikói filmrendezőt az Emmanuel Lubezki operatőri közreműködésével készített Carne y Arena (Hús és homok) című virtuálisvalóság-filmjéért, amely illegális bevándorlók tapasztalatait szimulálja, ahogy Amerikába tartva átkelnek a sivatagon. Az installáció jelenleg a Los Angeles-i Megyei Múzeumban tekinthető meg. Inárritu a világ összes emigránsának ajánlotta az Oscar-szobrot.



Az idei Oscar-szezon életműdíjainak átadása után az amerikai filmakadémia 2018. január 23-án hozza nyilvánosságra az Oscar-jelöltek listáját, a díjátadó ceremóniát pedig március 4-én tartják.