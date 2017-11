Könyvajánló

A magyar Dan Brown újra egy igaz történet nyomában

K.T. Zelenay-t érte már ugyan halálos fenyegetés regényei miatt, de ettől cseppet sem megrettenve, a hatodik kötete újra igaz történeten alapul.

Létezhet, hogy Rennes-le-Château-ig, a Pireneusok lábáig kell utazni ahhoz, hogy a magyar történelem legdöbbenetesebb titkára bukkanjunk? Rennes-le-Château és Sanuiere abbé titka mindent megváltoztathat, amit az elmúlt ezer esztendőről gondoltunk ezidáig. A 2038 trilógia szerzője új regényében, az Elveszett tekercsek nyomában újra több idősíkon át vezet napjainkig, egy mindent megváltoztató titok leleplezéséig, amivel talán jelenünk legnagyobb történelmi kihívásait is végre megérthetjük...

Ezer esztendőn ők maguk jelentették világkormányt. Királycsinálók voltak, és uralkodókat buktattak. Az ősi rend, aztán kettészakadt, a templomosok és a Sion rend, testvérek maradtak, de legalább annyira távolra kerülve egymástól, mint ahogy Isten áll a Sátánnal. Hiteleikkel nemcsak anyagilag, de erkölcsi, politikai téren is magukhoz láncolták Európa vezetőit, az uralkodóházakat, tehetős dinasztiákat. De míg a templomosok ezt a spiritiszta világrend megóvásáért is tették, addig a nagy szilfa kivágása óta létezik egy másik csoport is. Akik az avítt királyságok helyébe új intézményrendszereket álmodtak.

A szabadkőművesség forradalmai, szabadságharcba burkolt szellemi és anyagi megszállási kísérletei persze rendre elvéreztek, miután Isten helyét kívánták elfoglalni...



K. T. Zelenay új regényében újra Jézus titkos vérvonalának nyomába ered.

A Gerbert-kódex az utolsó templomos, Hungaricus révén válik magyar örökséggé, eltitkolt fia, XII. Gergely pápa a tudást Luxemburgi Zsigmondra hagyományozza. A Sárkány Lovagrend 600 éven át, napjainkig óvja az Elveszett tekercsek titkát. Ahogy őrzi Rennes-le-Château egykori kincseit a Balaton-felvidéken.



Az író hatodik kötetében ezer éven át tartó kalandozásra invitálja az olvasóit. Megérthetjük általa a Monarchia végnapjait. Rudolf trónörökös máig titokzatos halálát. Aki talán maga is a szabadkőművesség, a Sion rend bűvkörébe került, de még idejében eszmélve, nem másra törekedett, mint Victor Hugo nagy álmát valóra váltani, a német-római császári cím örököseként az Európai Egyesült Államok első vezetőjeként egy világkormányt alkotni. Ebben segítette őt Sanuiere abbé, Szalvátor főherceg és Saint-Germain, akinek „halhatatlansági” mítoszáról is lehull a lepel az Elveszett tekercsek nyomában.



Napjainkban is, mintha valami hasonló cél vezérelné a háttérhatalmakat. Akik talán ugyanúgy, mint Rudolf gyilkosai, rádöbbentek, csakis a Szent Grál segítheti őket a világhatalomra, a Mindentudás földi helytartója, az egész emberiségre ható szent erő, ami a Szent Koronában, a Szent Lepelben és társaiban lakozik.

Amihez a napjainkban terjedő urbanizációs vírus, és a migránsválság is csupán egy eszköz...

K.T. Zelenayról:

A hazai sajtóban és a rajongók körében magyar Dan Brown-ként is számon tartott K. T. Zelenay négy évvel ezelőtt robbant be a köztudatba, akkor jelent meg trilógiájának első kötete, a 2038 – avagy a magyar történelem eltitkolt lapjai. A történetíró regényben, azaz gestában a szerző a Szent Korona és évezredes múltunk titkos üzeneteit igyekszik megfejteni, miközben olyan legendák nyomába ered, amelyek akár a történelemkönyveket is átírhatják. A folytatás, a Szent Korona végveszélyben már klasszikus kalandregény. Ahogy a 2038 trilógia záró kötete, a Jézus második élete is, ami a lehető legtöbbet adja a vallás, a hit és a történelem egyesítésében, pont azzal, hogy különbséget tesz a történeti Jézus és az Újszövetség Megváltója között. Merthogy az egyház érdeke kétezer éve nem minden esetben az igazság teljes feltárása, de ettől még a Jézusba vetett hit szent és sérthetetlen a hívők szívében.



Az író hetente átlagosan 500 ezer felhasználóhoz jut el folyamatosan frissülő Facebook-oldalával, és bár a többség szeretetéről, támogatásáról tesz tanúbizonyságot, akadt olyan is, aki halálosan megfenyegette! Mindez azonban nem tántoríthatta el az újabb kutatómunkától, aminek eredményeképp 2016 május közepétől kapható a migránsválság, a háttérhatalom titkát kereső negyedik könyve. A Szíriai metélt – avagy a muttikulti végnapjai egyben folytatása, de közben egy új iránya lett munkásságának.



A Szíriai metéltet pedig a Digitális Messiás követte 2016 őszén, hisz ha a jelent túléljük, a jövőnkért még mindig van miért aggódni. A nem is olyan távoli időben játszódó történet meglehetősen komoly társadalomkritikát fogalmaz meg. Reménykedve abban, hogy jövőképet is biztosít mind népesebb olvasótáborának.

A hatodik kötet, az Elveszett tekercsek nyomában pedig a 2038 trilógiából már oly jól ismert templomosok, Jézus vérvonala titkának nyomába ered. Természetesen döbbenetes magyar vonatkozásokat felfedve, és talán a legnagyobb kincsre is rálelve!