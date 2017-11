Kultúra

Könyvárverést rendeznek Szegeden

Igazi könyvritkaságokkal és más, kultúrtörténeti szempontból is fontos kiadványokat láthatnak azok, akik ellátogatnak a Somogyi-könyvtárba, ahol a szombati, 19. Szegedi Könyvárverés anyagát mutatják be.

A hagyományosan november első napjaiban megszervezett aukción több mint hatszáz tétel, könyvek, folyóiratok, aprónyomtatványok, grafikák, ex librisek, fotók kerülnek kalapács alá.



A tematikusan csoportosított tételek között a centenárium alkalmából szerepelnek az első világháborúról, annak előzményeiről és következményeiről szóló művek, köztük például egy Szeged francia megszállásának időszakát bemutató kötet.



Az árverésre kerülő szépirodalmi művek között van Ady Endre több verseskötete is, a többi közt a Vér és arany, a Minden titkok verseiből, A menekülő élet, a Ki látott engem?, valamint a költő halála után Szabó Lőrinc által összeállított A Sion-hegy alatt első kiadása. Eladásra kínálják József Attila első, legritkább kötete, a Szépség koldusa első kiadását, valamint a Nem én kiáltok című mű 1925-ös, szegedi kiadását.



Kultúrtörténeti különlegességnek számítanak a Temesváron kiadott Színházi újság első két évfolyamának lapszámai. A színházi hetilap e számai eddig nem voltak ismertek, és hazai közgyűjteményben nem találhatók meg.



A fotográfiák között van több, Szent-Györgyi Albertet ábrázoló kép, melyeket Liebmann Béla fotóművész készített. Az egyik aláírt fotó munka közben ábrázolja a Nobel-díjas tudóst, egy másik képen pedig mások mellett Bulla Elma és Gombaszögi Ella színésznők társaságában látható a szegedi egyetem egykori rektora.



A képzőművészeti kiadványok között szerepel a Szegedi Fiatalok Művészeti Kollégiumának kiadásában megjelent, Buday György színpadképeit bemutató kötet. Eladásra kínálnak egy erotikus és pornográf ex librisekből összeállított gyűjteményt, a félszáz grafika közül tizenhetet a készítő művészek szignáltak is. Az aukción megvásárolható egy válogatás Kopasz Márta linó- és fametszeteiből, valamint Szász Endre több dedikált színes nyomata is.