M. Nagy Miklós a Helikon Kiadó új főszerkesztője

"Kiváló alkotói műhelybe kerültem, amely, nem mellesleg, az egyik kedvencemnek, Kurt Vonnegutnak is a kiadója" - idézi a kiadó közleménye M. Nagy Miklóst, aki mintegy 30 éven át dolgozott az Európa Kiadónál, ahol 2013-tól 2017 októberéig igazgatói tisztséget is betöltötte. Helyét az Európa Kiadó élén Kuczogi Szilvia vette át.



M. Nagy Miklós bámulatos olvasottságával, minőségérzékével és új hangok iránti érzékenységével példaértékű rangot és elismertséget vívott ki magának a nemzetközi kiadói világban is - fogalmazott Sárközy Bence, a Helikont is magába foglaló Libri Kiadói Csoport kiadási igazgatója a közlemény szerint.