Építészet

Tízen vehettek át Pro Architectura díjat a Parlamentben

Tízen vehettek át Pro Architectura díjat kedden az Országházban a magyar építészeti kultúra népszerűsítésében, a minőségi épített környezet létrehozásában elért kiemelkedő eredményükért. 2017.11.01 03:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

Az elismeréseket Lázár János adta át.



Megóvni, létrehozni és minőséget hirdetni - ennek a három dolognak a felelősségét emelte ki a díjátadón a Miniszterelnökséget vezető miniszter.



"Egy radikálisan változó, gyorsan átalakuló, a digitalizációban haladó, automatizációt a zászlajára tűző világban rendkívül fontos megóvni az elmúlt évszázadban felhalmozott értékeket. A magyar építész mindig ki akart valamit fejezni: az ország függetlenségét, önállóságát, ízlésbeli fejlődését vagy a centrumhoz való tartozást. Akik ezt az üzenetet segítenek megértetni, megóvni, azok különösképpen elismerést érdemelnek, mert az építészeti örökség folyamatos odafigyelést és támogatást igényel" - fogalmazott Lázár János.



Mint megjegyezte, Magyarországon ma rendelkezésre állnak azok a források, amelyek lehetővé teszik az alkotást, valaminek a létrehozását. A miniszter úgy vélte, a múltban tapasztaltak miatt sokan meglepődnek a megnyíló lehetőségektől, nem tudnak azokkal élni. "Emiatt a közösségről gondolkodó vagy az önmagát, a megbízó érzéseit kifejező építésznek különösen fontos a felelőssége. Végre lehetőséget kaptunk arra, hogy saját gazdasági erőforrásaink és más támogatások is lehetővé teszik az alkotás anyagi feltételeit" - fejtette ki.



Lázár János a minőséget hirdetés felelősségéről szólva hangsúlyozta: a minőség iránti elkötelezettség, az innovatív szellemi alkotás az ország és a nemzet jövője, saját magunk önkifejezése, a 21. századi magyar üzenet szempontjából is nagyon fontos feladat minden építész előtt.



"A Pro Architectura díj az együttműködés kifejezése is a megőrzés, az alkotás és a minőség mellett" - mondta végül a miniszter.



A díjban részesült jeles építészeti, városépítészeti, tájépítészeti, belsőépítészeti alkotás létrehozásában kifejtett építészeti-tervezői tevékenység kategóriában a 4 plusz Építész Stúdió Kft. az Újpest főterén álló Egek királynéja főplébánia épületének megújításáért; Csontos Györgyi egy hajdanvolt ózdi gyárépület kulturális értékek megőrzése melletti újrahasznosításáért; Füzes András egy Tokaj belvárosában álló régi fogadónak az eredeti épületet megjelenésében is visszahozó kávézóvá alakításáért; a GALESZ és LENZSÉR Építészeti, Mérnöki és Szolgáltató Kft. a Budapest belvárosában felépült, eredetileg nyomda-, később lakóépületből a mai Eiffel Palace megalkotásáért; a Kistelegdi 2008 Építész Tervező Kft. a Komló területén lévő gyárépületet egyedülálló tervezési módszerrel fejlesztő építészeti projekt megvalósításáért; valamint Salamin Miklós a Szerencsi Cukorgyár régi raktárépületének az eredeti állapotot helyreállító, értékeket megőrző újrahasznosítási koncepciójáért.

Az építészeti közéletben és építészeti oktatásban elért kiváló eredményeiért Pro Architectura díjban részesült Lőrinczné Balogh Krisztina, aki építész- és településtervezőként, főépítészként, kiadványok szerkesztőjeként, események szervezőjeként hozzájárult Kaposvár fejlesztéséhez, értékeinek megőrzéséhez. Szintén ebben a kategóriában ismerték el az Építészfórum Kiadói Kft.-t, amely létrehozta az Építészfórumot, a építészet online felületét, egy naponta frissülő, digitális kortárs építészeti archívumot.



Az építtető kategóriában a MÁV Magyar Államvasutak Zrt. vehetett át díjat egyes vasútfejlesztési projektekben megvalósuló magas minőségű építészeti fejlesztési tevékenységéért. Ugyancsak Pro Architectura díjat kapott Rostás Árpád asztalosmester kiemelkedő építészeti alkotások megvalósításában közreműködő kivitelezőként. Az indoklás kiemelte: Rostás Árpád kiemelkedő restaurátor-műbútorasztalos munkái mellett hátrányos helyzetű gyermekek mesterségre tanításával és táboroztatásával a társadalom számára is hasznos munkát végez.



A Pro Architectura díjat a minőségi épített környezet létrehozásában, az építészeti értékek megóvásában, az építészeti szemléletformálásban kifejtett tevékenységért adják át évről évre. A díjat egy legfeljebb kilenc tagból álló szakmai bíráló bizottság véleményezése és rangsorolása alapján adományozzák. A díjhoz egymillió forint értékű pénzjutalom és oklevél jár.



A keddi díjátadón jelen volt Füleky Zsolt, a Miniszterelnökség építészeti és építésügyi helyettes államtitkára és a szakma képviselői. Az ünnepségen egyperces néma felállással tisztelegtek a Pro Architectura díj bírálóbizottságának közelmúltban meghalt tagja, Mőcsényi Mihály, valamint a hétfőn elhunyt Pásztor Erika Katarina építész, médiaművész emléke előtt.