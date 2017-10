Film

Az Aurora Borealis közönségdíjat nyert a chicagói filmfesztiválon

Mészáros Márta filmje, az Aurora Borealis - Északi fény lett a közönségszavazatok alapján a legjobb külföldi film az 53. Chicagói Nemzetközi Filmfesztiválon, amely idén több mint 150 alkotást vonultatott fel - közölte a Magyar Nemzeti Filmalap kedden az MTI-vel.



Mint a közleményben kiemelik, az 1964-ben alapított chicagói fesztivál az Egyesült Államok legrégebbi és legfontosabb filmes eseményeinek egyike. Az első amerikai mustra volt, amelyen a FIPRESCI (Filmkritikusok Nemzetközi Szövetsége) zsűrit alakított. A nagyszabású kéthetes filmünnepre idén 35 országból 231 alkotó érkezett, a díszvendégek között volt Jane Fonda, Patrick Stewart és Vanessa Redgrave is.



Az Aurora Borealis a nemzetközileg is elismert, Kossuth-, Balázs Béla- és Arany Medve-díjas forgatókönyvíró-rendező, Mészáros Márta 26. alkotása, amely Törőcsik Mari, Tóth Ildikó és Törőcsik Franciska főszereplésével készült a Filmteam gyártásában, a Filmalap támogatásával. A családtörténet érzékenyen beszél a hazugságok és elhallgatások leleplezésének felszabadító erejéről.



Az október 19. óta a hazai mozikban a Vertigo Média forgalmazásában látható Aurora Borealis Magyarországon is nagy siker, tíz nap alatt több mint 24 ezren váltottak rá jegyet - olvasható a közleményben.