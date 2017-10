Elismerés

Hara Keicsi animerendezőt és a százéves japán animét ünneplik a tokiói filmfesztiválon

A 30. Tokiói Nemzetközi Filmfesztivál Hara Keicsi animerendező pályafutását és a százéves japán animét ünnepli.



A Tokiói Nemzetközi Filmfesztivál 2014 óta szentel külön figyelmet az animációs filmeknek, eddig olyan neves japán animációs filmrendezők életművét idézték fel, mint Osi Mamoru, Anno Hideaki és Haszoda Mamoru. A szerdán kezdődött mustrán ezúttal Hara Keicsi pályafutásának legfontosabb állomásait mutatják be - számolt be róla a The Hollywood Reporter.



Hara karrierje a nyolcvanas évek elején indult, az 1990-es és 2000-es években a Crayon Shin-chan című nagy sikerű, gyerekeknek szóló animesorozaton dolgozott. Kappa no ku to nacu jaszumi című animéje 2007-ben a legjobb forgatókönyv díját kapta Tokióban, 2010-ben pedig a Karafuru (Színes) című filmje keltett figyelmet, amely a tinédzserkori öngyilkosság témáját vizsgálta. A nemzetközi áttörést két éve, a Hokuszai kisasszony című animációs filmjével érte el, amelyet több filmmustra is díjazott.



A tokiói filmfesztiválon idén a japán anime centenáriumát is ünneplik. Száz évvel ezelőtt, 1917 júniusában jelent meg a Namakura Gatana című kétperces, néma animációs film. A Koucsi Junicsi rendezésében készült alkotás egy szamurájról szól, akit egy tompa karddal vernek át vásárláskor. Ezt a produkciót tartják a legrégebbi ismert japán animációs filmnek.



A következő száz évben az anime 16 milliárd dolláros üzletággá fejlődött, és világszerte hatalmas közönsége lett. Sikere ellenére sok alkotója, köztük Hara is úgy véli, hogy a műfaj még mindig nem kapja meg azt a megbecsülést Japánban, amit megérdemelne.



A rendező a hollywoodi szaklapnak elmondta: furcsának érzi, hogy miközben Japán anime-nagyhatalom, a tokiói filmfesztivál harminc éve alatt egyszer sem szerepelt a versenyfilmek között anime, holott más nemzetközi filmfesztiválokon van erre példa, Mijazaki Hajao Chihiro Szellemországban című filmje 2002-ben elnyerte az Arany Medvét a Berlinalén.



Az animével kapcsolatban sokáig tartotta magát az a nézet, hogy gyerekeknek szól, és nem kezelték egyenrangúan a játékfilmekkel. Ez ma már némiképp megváltozott - mondta a rendező hozzátéve, olyan animéket akar készíteni, amelyek saját jogukon vívják ki a helyüket a játékfilmek mellett.



A 30. Tokiói Nemzetközi Filmfesztivál november 3-ig tart.