Kult

Egy limlomos fiókból kerültek elő John Lennon eddig ismeretlen fotói

hirdetés

Jonh Lennon eddig ismeretlen fotói kerültek elő egy limlomos fiókból, a tulajdonos a liverpooli The Beatles Story múzeumba vitte be őket értékbecslésre - adta hírül a BBC pénteken.



A 26 negatív 1970-ben készült John Lennonról, a Beatles hajdani sztárjáról.



A neve elhallgatását kérő tulajdonos elhunyt édesapja hagyatékában találta őket. Valószínű, hogy akkor kerültek hozzá, amikor a hetvenes években művészeti tanulmányokat folytatott. Azért tartotta a fiókjában, mert úgy vélte, értéktelenek.



A Darren Julien aukciósház tulajdonosa szerint a "bensőséges portrék igazi ritkaságnak" számítanak, 10 ezer fontot (3,5 millió forint) is érhetnek.



A múzeum marketingese, Dane Glover elmondta, a képek 1970 februárjában készültek, amikor Lennon karrierje egyik fordulópontjához érkezett: a legendás négyes feloszlott, és ekkor jelent meg az Instant Karma című kislemeze, a harmadik, amelyen az együttes nélkül énekelt.



A negatívokat és a róluk készült fényképeket novemberben kiállítják a múzeumban, majd jövőre elárverezik őket.