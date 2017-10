Film

Új Ace Ventura-mozi jöhet

hirdetés

Nagy bejelentéssel állt elő a magát nemrégiben újrabrandelt, és ezután Morgan Creek Entertainment Group néven futó cég: több népszerű filmjüket is szeretnék leporolni.



Természetesen a rebootolásra kiszemelt alkotások között van a két Ace Ventura-film is, melyek a cég mai napig is legprofitálóbb művei között vannak. A két film összesen 320 millió dollárt termelt a vállalatnak, miközben előállításuk "csupán" 45 millióba került.



A koncepció szerint az új film már az állati nyomozó fiára vagy lányára koncentrálna, ám Ace Ventura szerepében Jim Carrey is visszatérne, ha csak rövid időre is.



A Morgan Creeknek egyébként olyan nagysikerű produkciókat is köszönhetünk, mint a Robin Hood, a tolvajok fejedelme, Az utolsó mohikán, vagy a Bérgyilkos a szomszédom.