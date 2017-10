Programajánló

Tortadíszítés, kóstolók és kiállítások a szolnoki csokoládéfesztiválon

Tortadíszítő bemutatóval, süti show-val, cukorszobor-készítéssel, kóstolókkal, zenés műsorokkal, kiállításokkal és családi programokkal is várják az érdeklődőket a 6. szolnoki csokoládéfesztiválon és nemzetközi csokoládétalálkozón november 11-12-én - közölte a szolnoki Aba-Novák Agóra Kulturális Központ ügyvezető igazgatója a rendezvényt beharangozó szerdai sajtótájékoztatón.



Molnár Lajos Milán elmondta, hogy mintegy húsz kiállító mutat be csokoládékat, bonbonokat, cupcake-eket és egyéb édességeket a fesztiválon, ahol nemzetközi díjakat nyert édességekkel is megismerkedhetnek a látogatók. Mint hangsúlyozta, az először 2010-ben megrendezett fesztivál egyik motorja volt a hazai kézművescsokoládé-szakma robbanásszerű fejlődésének.



Pálinkás Csaba, a fesztivál szervezője a sajtótájékoztatón kiemelte: az évek során megismert és közkedvelt édességek mellett kiemelt figyelmet szentelnek idén a tortakészítésnek- és díszítésnek. Az érdeklődők láthatják majd Horváth Ferenc cukrászmester tortadíszítő bemutatóját és Molnár Bence junior séfnek, a Konyhafőnök 2017 második helyezettjének süti show-ját is.



A programok között lesz cukorszobor-készítés, csokoládékóstolás, mézeskalács-díszítés és gyermekpékség is - sorolta a szervező. Kiállításon mutatják be a szolnoki habos isler történetét, de lesz csokoládétörténeti tárlat, és a nemzetközi csokoládécsomagolással is megismerkedhetnek az érdeklődők. Pálinkás Csaba kiemelte, hogy a csokoládéfesztiválon a kezdetektől részt vevő, fiatalon elhunyt Szántó Tibor díjnyertes csokoládémesterre külön standot állítva emlékeznek.



A fesztiválon számos más programmal is várják a közönséget: a Marching Jazz Band és az Andante kórus koncertjével, Kádár Annamária mesepszichológus előadásával, Habók János bűvészbemutatójával, és idén is kipróbálhatják a gyerekek tavalyi kedvencüket, a Vitéz László bábjáték-automatát. Lesz Hofi Géza karikatúra-kiállítás és tárlat Hargitai László díjnyertes természetfotóiból, de kerékpáralkatrészekből készült lakberendezési tárgyakat és farmerből készült adventi díszeket is láthatnak az érdeklődők.



Juhász Éva, a Magyar Vöröskereszt Jász-Nagykun-Szolnok megyei igazgatója a sajtótájékoztatón elmondta, hogy véradást, valamint játékgyűjtést és jótékonysági játékvásárt is szerveznek a fesztiválon. A bevételből szolnoki vagy Szolnok környéki településen élő rászoruló családokat támogatnak.