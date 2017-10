Programajánló

Breakdance, harcművészet és kortárs tánc szimbiózisa a Trafóban

Breakdance, harcművészet és kortárs tánc keveredik Anne Nguyen pénteken és szombaton a Trafó Kortárs Művészetek Házába érkező Önellátás című koreográfiájában, amelyben négy táncos látható.

Anne Nguyen breaktáncosként alapította a Compagnie par Terre társulatát azzal a céllal, hogy minél több emberhez eljuttassa a hip hop eredendő szabadságát. Az Önellátás című produkció pedig minden egyes percében magában hordozza ezt az üzenetet - olvasható a Trafó MTI-hez eljuttatott ismertetőjében.



Nguyen a harcművészetek és a gimnasztika felől érkezett a breakdance világába. Tanulmányokat is írt a táncról, végül pedig eljutott a koreografáláshoz. Analitikus gondolkodása és korábbi tapasztalatai jelenleg is inspirálják az alkotásban. Pontos mozdulatok, kiszámított kompozíciók, szokatlan térhasználat és szabad szellem jellemzik az előadásait.



Produkciói rámutatnak a hip hop és a harcművészet közös pontjára. Számára a breakdance kicsit olyan, mint egy küzdősport, ahol az embernek nem egy másik emberrel kell harcolnia, hanem a saját határaival.



Nguyen minden előadása nagyban épít táncosaira, akiknek személyiségét is belekomponálja a koreográfiákba. Így van ez a hatalmi viszonyokat színre vivő Önellátásban is. A táncosok területet foglalnak, stratégiát választanak, szövetségest keresnek és hatalomra törnek, a koreográfia pedig darabokra szedi a hip hop-ot, hogy aztán összerakhasson belőle egy új formanyelvet.



Farrah Elmaskini, a társulat egyik táncosa popping alapú technikai és koreográfiai kurzust is tart profi kortárs vagy hip hop táncosoknak vasárnap a Trafó stúdióban.