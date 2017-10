Programajánló

Anastacia ismét Budapestre jön

A World Music Awardsot eddig három alkalommal elnyert, világszerte több mint 30 millió lemezt eladott énekesnő Evolution című jövő áprilisban induló turnéja keretében érkezik a magyar fővárosba, ahol idén megjelent hetedik stúdióalbumát mutatja be - közölte a szervező Koncertpromo kedden az MTI-vel.



Mint írták, Anastacia Stockholmban a korábban Celine Dionnal, Janet Jacksonnal és Madonnával is együtt dolgozó Anders Bagge producerrel, valamint a Baggpipe Studios csapatával rögzítette Evolution című lemezét.



Az amerikai énekesnő az elmúlt években többször is sikeres küzdelmet folytatott a rákkal, az Ultimate Collection-turné során bejelentette együttműködését a Cancer Research brit rákkutató szervezettel, nagyobb összeget adományozott az emlőrák-kutatásokra. A turné 2016 júniusi budapesti koncertjén a Sportarénában több mint hatezer ember előtt lépett fel és duettet énekelt Király Viktorral is.



Anastacia eddig huszonkilenc kislemezt adott ki, több tucat duettje volt, mások mellett Luciano Pavarottival és Michael Jacksonnal, harminckét klip és számos díj kíséri pályafutását. Legnagyobb sikerei közé tartozik az I'm Outta Love, a Left Outside Alone vagy a Paid My Dues.



Az előadó ötödször lép fel Budapesten. Először az Arany Zsiráf díjátadó gála sztárvendégeként járt itt 2001-ben, négy évvel később a Papp László Sportarénában adott koncertet, 2009-ben a Syma-csarnokban, tavaly a Magyar Virtuózok kíséretében lépett a magyar közönség elé.