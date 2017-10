Programajánló

Premier előtti filmekkel indul a Cinema City Filmünnep

A Cinema City Filmünnep idei műsorán több mint 50 filmet, köztük négy premiert és hatot premier előtt nézhet meg a közönség október 26. és 29. között a mozihálózat fővárosi és vidéki termeiben. 2017.10.24 03:34 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A szervezők közlése szerint premier előtt debütál a Filmalap támogatásával készült Budapest Noir, amelyet Kondor Vilmos regénye alapján készített Gárdos Éva. A rendezővel és a film szereplőivel, Kolovratnik Krisztiánnal, Tenki Rékával, Dobó Katával Székesfehérváron, Veszprémben, Nyíregyházán, Zalaegerszegen, Győrben, Sopronban és Budapesten a Cinema City Allee-ban találkozhatnak a nézők.



Izlandi horrortól a francia vígjátékig több európai film is premier előtt debütál a filmünnepen, így az Emlékszem rád, az Eszeveszett esküvő és a Madame című film is, amelyben Toni Collette, Harvey Keitel és Rossy de Palma játsszák a főszerepeket.



Vetítik a George Clooney által rendezett Suburbicon című, a Coen testvérek forgatókönyvéből készült filmet is Matt Demon, Julianne Moore és Oscar Isaac főszereplésével. A filmről szóló beszélgetését Réz András vezeti október 26-án a Cinema City Arénában.



Szintén a filmünnep alatt debütál Daniel Radcliff új filmje, a megtörtént esemény alapján készült Dzsungel és Francois Ozon új munkája, a Dupla szerető, valamint a Fűrész című horror legújabb része is.



A közönségtalálkozókon Pásztor Annával is találkozhatnak a nézők, aki az Álmatlan - Anna and the Barbies koncertfilmről mesél. Október 27-én az Aurora Borealis - Északi fény című alkotásról Törőcsik Franciskától kérdezhetnek az érdeklődők a Cinema City Arénában, Tóth Ildikó pedig a székesfehérvári mozi vendége lesz ugyanezen a napon.