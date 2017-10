Programajánló

Exkluzív vetítésen a Pearl Jam zenés dokumentumfilmje

Exkluzív vetítésen mutatja be a népszerű amerikai grunge-rock együttes, a Pearl Jam Let's Play Two című zenés dokumentumfilmjét november 11-én az Uránia Nemzeti Filmszínház. 2017.10.20 22:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A világszerte mozivászonra kerülő alkotást, amely rajongói kezdeményezésre jutott el Magyarországra, eredeti nyelven, angol felirattal láthatja a közönség - olvasható a filmszínház MTI-hez eljutatott pénteki közleményében.



A Pearl Jam két teltházas koncertet adott 2016 augusztusában a chicagói Wrigley Field arénában, a bajnoki győzelmét ünneplő Chicago Cubs baseballcsapatának legendás stadionjában. Az előadásokra összesen 80 ezer jegyet értékesítettek, ezzel minden idők legnagyobb számú fizető nézőjét vitték be az arénába.



A két este alatt 70 dalt játszottak, ebből tizenhatot választott ki a Let's Play Two című filmhez a rendező Danny Clinch. A filmben olyan generációs himnuszok hangzanak el, mint az Alive, a Black, a Jeremy vagy a Better Man, emellett hangsúlyos szerepet kap az énekes, Eddie Vedder futball és a Chicago Cubs iránti rajongása is, amely végigkísérte teljes zenei pályafutását.