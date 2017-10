Ünnep

Hivatalosan is megnyitották a 21. Csabai Kolbászfesztivált

hirdetés

A csabai kolbászfesztivál a hagyományőrzés, az értékek átadásának szimbólumává vált 21 év alatt - hangzott el a 21. Csabai Kolbászfesztivál hivatalos megnyitóján csütörtökön Békéscsabán. A négynapos rendezvény nyitónapján kiosztották a szárazkolbász-verseny díját is.



Hégely Sándor fesztiváligazgató Magyarország legvidámabb fesztiváljának nevezte a rendezvényt, amelyre szerinte a városmarketinget, a megyeszékhely identitását fel lehet fűzni.



Elmondta: 21 év alatt 21 országból voltak vendégek a városban, ahol egy tanulmány szerint egy évtized alatt 21 milliárd forintot költöttek el a fesztiválra érkező vendégek.



Guller Zoltán, a Magyar Turisztikai Ügynökség vezérigazgatója közölte, 2030-ig szeretnének mintegy 500 turisztikai fejlesztést megvalósítani, ezer éttermet és szállodát felújítani, megduplázni a Magyarországon eltöltött vendégéjszakák számát és az országba vezető közvetlen repülőjáratok számát harmincra emelni.



Brendon Hammer ausztrál nagykövet megtiszteltetésnek nevezte, hogy első külföldi országként a fesztivál vendégei lehetnek, és elmondta, Ausztráliában 73 ezer ember él, aki magyar gyökerekkel rendelkezik. Hozzátette, ők is készítenek kolbászt bárányból és kenguruhúsból is.



T. Mészáros András, Érd polgármestere is örömének adott hangot, hogy az ország "egyik legdinamikusabban fejlődő városa" lett idén a fesztivál vendégvárosa.



A békéscsabai születésű Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energiaügyekért felelős államtitkára, aki korábban Érd alpolgármestere volt, úgy fogalmazott: otthonról hazajött.

Kifejtette, a héten a miniszterelnök arról beszélt, hogy Magyarország a turizmus szempontjából egy aranyalma, és minden városnak kell hogy legyen egy szelete ebből.



Békéscsabának megvan ez a szelete - húzta alá.



Hozzátette, Orbán Viktor évekkel ezelőtt, amikor részt vett a kolbászgyúráson, azt mondta, ha így folytatják a békéscsabaiak, sok tízezer ember érkezik majd a rendezvényre.



Ez mára bekövetkezett - mondta Aradszki András.



Vantara Gyula fideszes országgyűlési képviselő a hagyománytisztelet jelképének nevezte a fesztivált; Kulcsár László, a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara megyei elnöke pedig a sertéstartásra, az ágazat fejlesztésének fontosságára hívta fel a figyelmet köszöntőjében.



A békéscsabai polgármester, Szarvas Péter a 21. fesztivál apropóján 21 lottószelvénnyel lepte meg Hégely Sándort, akitől azt kérte, ha nyer, csak 21 százalékot tartson meg magának, 79-et fordítson a jövő évi rendezvényre.



Fekete Péter miniszteri biztos, a Fővárosi Nagycirkusz főigazgatója Magyarország legmívesebb, legízesebb ételének nevezte a csabai kolbászt.



A megnyitó végén kiosztották a Nemzetközi Szárazkolbász Verseny díját. A szakmai zsűri a 103 beérkezett kolbász közül Juhász György békéscsabai kolbászkészítő termékét találta a legjobbnak.