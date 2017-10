66 éves volt

Magánszertartás keretében búcsúztak Tom Pettytől

Az október elején elhunyt zenészt családtagjai és barátai jelenlétében helyezték örök nyugalomra egy lelkigyakorlat-központban, ahol annak idején George Harrison temetését is tartották - írta a Variety.com filmes portál.



A szertartásról Petty lánya, Anna Kim Violette Petty az Instagramon osztott meg néhány képet. A templomként, szentélyként és meditációs kertként működő intézmény honlapja szerint a területet lezárták a ceremónia idejére.



A floridai születésű zenész és dalszövegíró október 2-án halt meg szívroham következtében, 66 éves korában.



Öt évtizeden átívelő pályafutása során Petty szólóelőadóként, valamint a Tom Petty and the Heartbreakers és a The Traveling Wilburys tagjaként is nagy sikert aratott. Három szólóalbuma jelent meg, a Tom Petty and the Heartbreakers formáció zenéit pedig 13 lemez őrzi.