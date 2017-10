Botrány

Szexuális zaklatással vádolják Steven Seagalt is

Most Lisa Guerrero színésznő tálalt ki arról, hogy Steven Seagal korábban szexuálisan zaklatta.



Az állítja, a színész a saját házába hívta 1996-ban meghallgatásra. Seagal a Tűz a mélyben című filmhez keresett embereket, melynek nemcsak főszereplője, de producere is volt. Guerrero a menedzsere egyik nő asszisztensével érkezett.



Seagal selyemköntösben fogadta őket, majd később felhívta Guerrerót, hogy megkapta a szerepet, de azért menjen vissza éjjel egy "magán meghallgatásra", egyedül.



A színésznő arról is beszélt, hogy Seagal a forgatás során megpróbálta öltözőjébe hívni.



A színészt már 1998-ban is megvádolták szexuális zaklatással. Jenny McCarthyt arra kérte, vegye le a ruháit, mire a színésznő sírva rohant haza a forgatásról.