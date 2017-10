Állatkert

Jövő márciusra készül el a Nyíregyházi Állatpark látogatócentruma

A tervek szerint 2018 márciusára készül el a Nyíregyházi Állatpark hópárduckifutója és az új főbejáratot is magában foglaló látogatócentruma. 2017.10.14

A több mint 381 millió forint összköltségű, 97 százalékban hazai és uniós támogatást élvező fejlesztési program pénteki alapkőletételén Gajdos László, az állatpark igazgatója elmondta, hogy mindkét beruházás része a 6,7 milliárd forint összértékű, az állatparkot érintő fejlesztési projektnek. Ennek részeként előkészítés alatt van a 3 milliárd forintból felépülő, a jégkorszakot bemutató látványosság, illetve az egymilliárd forint beruházási értékű India-ház is.



A két létesítmény Nyíregyháza emblematikus épületévé válhat, segítségükkel pedig a remények szerint akár több százezerrel emelkedhet a látogatók száma - tette hozzá az igazgató.



Gajdos László megjegyezte, hogy a parkban rinocérosz születését várják, a kis orrszarvú világra jövetelére - mintegy tizenhat hónap múlva - remélhetőleg már az India-ház is felépül.



Kovács Ferenc, a nyírségi nagyváros Fidesz-KDNP-s polgármestere az ünnepségen elmondta, az önkormányzat már 2012-ben meghirdette az állatparkot is magában foglaló Sóstógyógyfürdő fejlesztését. Az akkor elindított, 2,1 milliárd forint értékű fejlesztésnek köszönhetően épült meg a fókashow és a park előtti parkoló.



Az állatpark régóta megérdemelt egy ilyen modern bejáratot és látogatócentrumot, ami lehetővé teszi a nagyobb látogatócsoportok egyszerű, kényelmes és gyors bejutását az állatparkba - utalt a jelenlegi beruházásra a városvezető.



Az új, teljesen akadálymentesített főbejáratnál modern pultokat, pénztárakat, bankautomatákat, értékmegőrzőket és kerékpártárolókat helyeznek ki, kialakítják a beléptető vonalakat, fejlesztik az informatikai rendszert és új igazgatási, adminisztrációs és gépészeti helyiségeket építenek. A beruházás másik eleme egy nyitott hópárduckifutó építése lesz.



A Nyíregyházi Állatparkban elindított 6,7 milliárd forintos fejlesztés keretében már épül a Pangea Ökocentrum és Szálloda. Az állatpark mellett háromszintes, 38 szobás hotelt, valamint oktató- és konferenciaközpontot hoznak létre 2018 júniusáig 1,643 milliárd forintból. Ezen túl egy négy kilométer hosszú ökológiai tanösvény is kiépül majd a sóstógyógyfürdői látványosságban.