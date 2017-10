Jobbulást Neki!

Intenzív osztályon ápolják Törőcsik Marit

A Nemzet Színésze és a Nemzet Művésze címmel kitüntetett, kétszeres Kossuth-, kétszeres Jászai Mari- és Balázs Béla-díjas magyar színművésznő, érdemes és kiváló művész év eleje óta kórházban van, ám nemrég sajnos átkerült az intenzív osztályra, ahol látogatót egyelőre nem fogadhat.



A művésznő állapota többször is javult az elmúlt hónapokban, néhány napra haza is engedték.



Azt, hogy az intenzív osztályon ápolják, a színésznő egyik ismerőse erősítette meg a Blikknek. "Csak reménykedni tudok abban, hogy felépül, és hamarosan jobban lesz" - mondta a lapnak.



Törőcsik Mari körül a lánya intéz mindent, gondozót is fogadott, aki ügyel a művésznő imádott velemi házára, és a kertre is.