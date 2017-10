Zaklatás a vád

Harvey Weinstein totálisan megbukott

Eltávolítja a szexuális zaklatással vádolt Harvey Weinstein nevét a hozzá kötődő televíziós sorozatokról a The Weinstein Co. produkciós vállalat, amely vasárnap közölte, hogy azonnali hatállyal kirúgta az Oscar-díjas filmmogult, aki eddig társelnöki posztot töltött be a cégnél.



A The Hollywood Reporter című filmes portálnak több forrás is megerősítette, hogy a filmmogul viselkedéséről az elmúlt napokban közzétett információk fényében a The Weinstein Co. számos televízió csatornának engedélyezte, hogy eltávolítsa Weinstein nevét azokról a produkciókról, amelyek munkálataiban vezető producerként vett részt.



Bennfentesek szerint a cég a névváltoztatást is fontolóra vette, hogy minél jobban elhatárolódjon korábbi társelnökétől.



Harvey Weinstein neve lekerül egyebek között a Leendő divatdiktátorok (Project Runway), a Kevin Costner főszereplésével készülő Yellowstone, a Matt Weiner által jegyzett The Romanoffs, valamint az Amazon új, David O. Russell rendezte, és Robert De Niro, valamint Julianne Moore nevével fémjelzett sorozatáról.



Weinstein volt a vezető producere továbbá az Életrevalók című 2011-es francia film remake-jének, a The Upside című mozinak, amelyben Bryan Cranston és Kevin Hart játsszák a főszerepeket, és ugyancsak dolgozott az Eoin Colfer regénye alapján készülő Artemis Fowl című filmen, amelyet Kenneth Branagh rendez a Disney stúdió számára.



A The New York Times múlt hét csütörtökön számolt be arról, hogy Harvey Weinstein évtizedeken át zaklatta szexuálisan női alkalmazottait és számos színésznőt.



Az Oscar-díjas filmmogul a lapban tagadta az ellene felhozott vádakat. Bocsánatkérésében ugyanakkor elismerte, hogy a múltban sok fájdalmat okozott kollégáinak viselkedésével, de hozzáfűzte, hogy azóta igyekezett jobb emberré válni. A közleményben arra hivatkozott, hogy a hatvanas-hetvenes években még mások voltak a munkahelyi viselkedési normák.



A The Weinstein Co. igazgatótanácsa vasárnap közölte, hogy azonnali hatállyal felbontották Weinstein szerződését, akinek távozását követően testvére, Bob Weinstein társelnök és David Glasser vezérigazgató irányítja a céget.



A 65 esztendős Harvey Weinstein az elmúlt három évtizedben Hollywood egyik legbefolyásosabb filmmoguljává vált, produkciós vállalatával számos Oscar-díjas film, köztük a Ponyvaregény és a Szerelmes Shakespeare elkészítésén dolgozott, sok színész és rendező karrierjét segített elindítani.