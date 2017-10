Botrány

Kirúgták a szexuális zaklatással vádolt filmmogult

Kirúgták Harvey Weinsteint (Fotó: AFP)

Azonnali hatállyal kirúgta Harvey Weinsteint a The Weinstein Co. produkciós vállalat, ahol a szexuális zaklatással vádolt Oscar-díjas filmmogul eddig társelnöki posztot töltött be – közölte a cég vasárnap.



Távozásával testvére, Bob Weinstein társelnök és David Glasser vezérigazgató irányítja a céget. A The Weinstein Co. igazgatótanácsa közleményben tudatta, hogy döntését “a Harvey Weinstein viselkedéséről az elmúlt napokban kiderült információk fényében” hozta meg és azonnali hatállyal felbontották a szerződését, amiről Weinsteint már értesítették”.



A The New York Times csütörtökön számolt be arról, hogy Harvey Weinstein évtizedeken át zaklatta szexuálisan női alkalmazottait és számos színésznőt. Az Oscar-díjas filmmogul a lapban tagadta az ellene felhozott vádakat. A riportban többen, köztük Ashley Judd színésznő idézték fel, mi történt.



A filmmogul bocsánatkérésében elismerte, hogy a múltban sok fájdalmat okozott kollégáinak viselkedésével, de hozzáfűzte, hogy azóta igyekezett jobb emberré válni. A közleményben arra hivatkozott, hogy a hatvanas-hetvenes években még mások voltak a munkahelyi viselkedési normák: “Azóta megtanultam, hogy ez nem kifogás, az irodában és azon kívül sem. Senki számára”.



A 65 esztendős Harvey Weinstein az elmúlt három évtizedben Hollywood egyik legbefolyásosabb filmmoguljává vált, produkciós vállalatával számos Oscar-díjas film, köztük a Ponyvaregény és a Szerelmes Shakespeare elkészítésén dolgozott, sok színész és rendező karrierjét segített elindítani, és rendkívül sikeres Oscar-kampányokat irányított a fivérével, Bob Weinsteinnel közös Miramax cégével.



A Weinstein-testvérek 2005-ben hozták létre The Weinstein Co. néven új produkciós vállalatukat. Harvey Weinstein olyan Oscar-díjas filmek vezető producere volt, mint Az angol beteg, a Chicago, A Gyűrűk Ura – A király visszatér, A király beszéde és a The Artist – A némafilmes. Weinstein 2007 óta él házasságban Georgina Chapman divattervezővel, két közös gyermekük van.

