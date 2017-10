Félrehallás

James Woods cáfolta, hogy visszavonulna a színészettől

James Woods Golden Globe- és Emmy-díjas amerikai filmsztár cáfolta, hogy visszavonulna a színészettől, a bejelentést "hibának" nevezte - írta a The Washington Post.



A Volt egyszer egy Amerika (1984), a Salvador (1986) és a Casino (1995) hetvenéves sztárja még nem tudja pontosan, hogy történhetett, hogy színészi karrierjének vége egy ingatlanhirdetésről szóló cikkben jelent meg egy Rhode Island-i helyi lapban. Abban azonban biztos, hogy saját hibája volt a félreértés.



"Nem egy ingatlanhirdetéssel fog véget érni a karrierem" - közölte Woods a The Washington Posttal, miután a Providence Journal cikke nyomán bejárta a lapokat visszavonulásának híre.



"Vicces volt, az ügynököm megkérdezte, hogy abbahagyom-e. Én azt mondtam, nem hiszem" - tette hozzá.



Majdnem 50 éves hollywoodi karrierje alatt a most 70 éves színész jó néhány ingatlanra tett szert. Több háza van Rhode Island államban is, egy exeteri tóparti épületet kínált eladásra a múlt héten 1,4 millió dollárért (373 millió forint).



A részletek kidolgozása végett együtt reggelizett Allen Gammons ingatlanügynökkel.



A beszélgetés után Gammons megírta a rövid sajtóközleményt. "Hosszú időn át volt Rhode Island-i lakos James Woods, aki a Warwick Pilgrim középiskolában végzett, és csaknem 150 filmben és tévéműsorban szerepelt. Ma bejelentette, hogy a szórakoztatóipartól való visszavonulása arra készteti, egyszerűsítse az életét" - állt a közleményben, amelyet telefonon felolvasott Woodsnak, mielőtt kiadta volna.



A színész éppen autót vezetett.



"Nem figyeltem eléggé. Valahogy nem hallottam meg a visszavonulás szót" - mondta James Woods a lapnak.



A Providence Journal James Woods eladja exteri házát címmel megjelent cikke a harmadik bekezdésben idézte a visszavonulásról szól mondatot.



A hollywoodi lapok gyorsan felkapták a hírt.



Amikor a színész megtudta, mi jelent meg róla, egy ideig figyelte, ki hogyan reagál rá, ám szombaton végül a The Washington Post elérte Woodsot, aki hangsúlyozta: boldogan játszik újra, amikor jó szerepet kap.



Woodsot kétszer is jelölték Oscar-díjra (Kísért a múlt, Salvador), a legjobb férfi főszereplőnek járó Golden Globe-ot Az ígéretért kapta 1987-ban, a legjobb férfi főszereplő Emmy-díját kétszer is elnyerte (A nevem Bill W., Az ígéret).