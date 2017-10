Nobel-díj

Dragomán György: Nagyon örülök, hogy a legklasszikusabb angol író kapta a díjat

"Nagyon örülök, hogy a legklasszikusabb angol író kapta a díjat" - monda el Dragomán György író az MTI-nek az után, hogy Stockholmban csütörtökön bejelentették, Kazuo Ishiguro, a Napok romjai és Az eltemetett óriás szerzőjének ítélték oda az irodalmi Nobel-díjat.



"Nagyon szeretem az írásait, a tíz kedvenc íróm között biztos ott van" - mesélte Dragomán György, aki jelenleg Iasiban egy nemzetközi irodalmi és műfordítói fesztiválon vesz rész.



A fehér király és a Máglya szerzője szerint Kazuo Ishiguro "a legpontosabb emberismerő, aki hihetetlen precizitással használja a nyelvet és ábrázolja az emberi viszonyokat". Mint fogalmazott: a japán származású brit író könyveiben mindkét kultúra megjelenik.



"A két első könyve tulajdonképpen a veszteségről szól, az újrakezdés lehetőségéről" - idézte fel megemlítve, hogy Ishiguro A dombok halvány képe és következő regénye, A lebegő világ művésze is az atombomba pusztítása után, a második világháború befejezését követően játszódik.



Dragomán elmondta, hogy nem tudna választani az író könyvei közül, mindegyik közel áll hozzá, nemcsak az első regények, hanem a későbbiek is, a Napok romjaitól Az eltemetett óriásig.



A brit Nobel-díjas regényei tele vannak érzelmekkel, és írás közben mindig nagy empátiával fordul a regényeiben megjelenő szereplők felé. "Nagyon örülök, hogy az egyik legklasszikusabb angol író kapta a díjat" - hangsúlyozta.



Hozzátette, mindig nagy élvezettel olvasta a regényeit, mert Ishiguro írásaiból nemcsak egymást, hanem önmagunkat is megismerhetjük. "Az írás nagy kérdése, hogy milyen az ember, és ő műveiben az emberi természetet és az emberi viszonyokat is nagyon pontosan ábrázolja" - fogalmazott Dragomán.