Kobajasi Kenicsiró: a karrieremben 180 fokos fordulatot hozott az 1974-es verseny

A karrieremben 180 fokos fordulatot hozott az 1974-es budapesti karmesterverseny, amely hirtelen meghozta a népszerűséget - mondta Kobajasi Kenicsiró világhírű dirigens, a több mint négy évtizede rendezett megmérettetés győztese az M5 kulturális csatornának kedden, a Maestro Solti Nemzetközi Karmesterverseny kezdete alkalmából adott interjúban.



"Én akkor voltam a legjobb formámban és a budapesti verseny igazi ritkaságnak számított akkoriban. A lehető legjobb lehetőség volt, hogy megmutathassam magamat" - fűzte hozzá.



A japán dirigens kiemelte, hogy a budapesti győzelem után nemcsak Európából érkeztek hozzá a meghívások, hanem Amerikából is, számos zenekart volt lehetősége vezényelni.



Kobajasi Kenicsiró véleménye szerint ma ugyanezt az ismertséget szerezheti meg, aki arra érdemes. Hatalmas lehetőség az ifjú tehetségeknek, hogy reflektorfénybe kerülhessenek, s ezért köszönet jár a szervezőknek - tette hozzá.



A karmester az 1974-es versennyel kapcsolatban felidézte: leginkább arra emlékszik, hogy mennyire lelkesedett és buzdította őt a magyar közönség. Abban az időszakban a részvétel korhatáros volt, általában 29-30 év, de azon a versenyen 35-re emelkedett. Bár a korhatárt így is túllépte, ennek ellenére nagyon boldog volt, mert úgy érezte, hogy kapott egy utolsó esélyt. A dirigens azt hangsúlyozta, hogy a versenyeken nemcsak képességekre van szükség, hanem egyfajta "isteni kegyelemre" is, és ő megkapta ezt az égi támogatást.



Úgy vélekedett, hogy akkoriban volt a csúcson életkorban és a zenei pályáján is, akkoriban tudott a legjobban kommunikálni a zenekar tagjaival, az volt a legjobb időszaka. Pályája egyik nagy örömének tartja, hogy a Magyar Állami Hangversenyzenekar karmestereként dolgozhatott.



A Maestro Solti Nemzetközi Karmesterverseny kedd este vette kezdetét a budapesti Erkel Színházban a Filharmónia Magyarország szervezésében. Az esti hangverseny egyik vendégkarmestere Kobajasi Kenicsiró volt, aki a Magyar Állami Operaház Zenekarával Ludwig van Beethoven IX. szimfóniáját mutatta be.



A verseny fővédnöke Áder János köztársasági elnök, védnöke Hoppál Péter kultúráért felelős államtitkár és Lady Valerie Solti, Solti György özvegye. A Maestro Solti Nemzetközi Karmesterverseny támogatója az Emberi Erőforrások Minisztériuma és a Nemzeti Kulturális Alap.