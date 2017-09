Programajánló

Megújult játékokkal és szabadulószobákkal nyílt újra a Csodák Palotája

Megnyílt és új játékokkal, előadásokkal, bemutatóterekkel és négy tematikus szabadulószobával várja szombattól a látogatókat a Csodák Palotája (Csopa) új helyszínen, Budapesten, a Bécsi úti Új Udvar bevásárlóközpontban.

Mizda Katalin, az intézmény vezetője az újranyitás alkalmából tartott bemutatón felidézte, hogy interaktív központot 21 évvel ezelőtt fizikusok alapították, azonban a Csopa vezetése fontosnak tartotta, hogy a fizika mellett a többi tudományterület felé is nyissanak, ezért az élményalapú oktatás és a játszva megismerés felől kezdték építeni, fejleszteni a Csodák Palotáját.



"Minél több időt tölt egy gyerek a környezete megismerésével, annál sikeresebb lesz felnőtt korában a gondolkodásban és a tanulásban egyaránt" - emelte ki. Hozzátette: a tudásvágyból táplálkozó kíváncsiság fontos ahhoz, hogy felnőttkorban is képes legyen az ember új készségeket elsajátítására, kreatív váltásokra.



Mizda Katalin felidézte, hogy 2016-ban, a Csopa "testvéreként" megnyitott a Csopa Playbar, amelynek célja az volt, hogy a kamasz és a fiatal felnőtt korosztályhoz szóljon és egy olyan helyet teremtsen, ahol kényelmesen, kellemesen és inspiráló közegben tölthetik el szabadidejüket.



"Idén a két helyszín összeköltözésével megteremtettünk egy világszínvonalú, több tudományágat felölelő, minden korosztálynak jó programot nyújtó tudományos szórakoztatóközpontot" - mondta.



Az új, 5000 négyzetméteres, két szintes helyszínen több mint 250 eszköz és játék mutatja be közérthető és szórakoztató formában a természettudományok csodálatos jelenségeit.



Az Öveges-teremben látványos tudományos előadások várják a látogatókat, de kialakítottak négy tematikus szabadulószobát, különleges 5D-s, 9D-s és körmozis élményvetítésekre alkalmas termet, de lehet kalandozni a Tudósok Csarnokában és az Űrbázison is, a számos izgalmas program és interaktív, az egész család számára legalább félnapos kalandozást nyújtó tudományos programok mellett.