Nagyobb területen rendezik meg idén a 21. Csabai Kolbászfesztivált

Az előzetes jelzések alapján száznál is többen neveznek a szárazkolbászok versenyére, és a vasárnapi bográcsos töltöttkáposzta-főző verseny is egyre nagyobb érdeklődésre tart számot.

MTI Fotó: Czeglédi Zsolt

Két nagysátorban és két nagyszínpadon rendezik meg idén a 21. Csabai Kolbászfesztivált október 19. és 22. között a békéscsabai Sportcsarnok mellett - közölték a szervezők.



Hégely Sándor főszervező elmondta, idén tavasszal került be a Magyar Értéktárba a Csabai Kolbászfesztivál, amelynek ezért a hagyományápolás, a csabai kolbász hírnevének öregbítése áll a középpontjában.



Közölte, szombaton kolbásztöltő versenyt rendeznek, amelyre már több mint 750 csapat jelentkezett. Csütörtökön az ifjúsági kolbásztöltő versenyen 250 csapat vehet részt ingyen. Az előzetes jelzések alapján száznál is többen neveznek a szárazkolbászok versenyére, és a vasárnapi bográcsos töltöttkáposzta-főző verseny is egyre nagyobb érdeklődésre tart számot.



"Nem hiányozhat a palettáról a Krajcsó Pál-emlékverseny sem, amelyen friss és füstre készített kolbászokkal versenyeznek a nevezők" - mondta a főszervező.



A fesztivál idei díszvendége Érd városa lesz, ahonnan csaknem ötszázan érkeznek majd a rendezvényre, a kolbásztöltő csapat kapitánya a békéscsabai származású Aradszki András, a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium energiaügyekért felelős államtitkára lesz.



A borrégiós vendég Érdhez kapcsolódóan idén az Etyek-Budai borvidék lesz, továbbá vendégként mutatkozik be a fesztiválon Ausztrália is, ahonnan egy bennszülött művészeti csapat, a Kommuri Performance Troup érkezik a békési megyeszékhelyre.



A 21. Csabai Kolbászfesztiválon fellép mások mellett a Quimby, a Halott Pénz, a Tankcsapda, a Wellhello, a Punnany Massiff, a Magna Cum Laude, a Budapest Bár, a Margaret Island és a Honey Beast - mondta Hégely Sándor.



Hozzátette: meglepetésként a Fővárosi Nagycirkusz is érkezik egy műsorral, "ennek tartalma azonban egyelőre titok".



A belépődíjas rendezvényen lesznek gyerekeknek szóló kézműves foglalkozások, disznóvágás-bemutatók, kézműves vásár, és bemutatkozik a fesztiválon a Paks II. interaktív kiállítás is.



A rendezvény részletes programja www.csabaikolbaszfesztival.hu oldalon érhető el.