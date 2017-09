Gyász

Meghalt Charles Bradley amerikai soulénekes

Tavaly gyomorrák miatt kezelték, nemrég tért vissza a színpadra. Két héttel ezelőtt lemondta idei turnéja további koncertjeit, mert a rák átterjedt a májára is. 2017.09.25 00:37 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

Meghalt 68 éves korában rákbetegségben Charles Bradley amerikai soulénekes - írta a művész szóvivőjére hivatkozva a BBC News.



Az énekes 62 éves volt, amikor első albuma, a No Time For Dreaming megjelent, ez tette élete alkonyán világhírűvé.



A Bradley Twitter-oldalán megjelent üzenet alapján a művész szombaton halt meg.



Brandly nagy szegénységben nőtt fel Brooklynban. Tizennégy éves volt, amikor nővére elvitte egy James Brown-koncertre, ezután kezdte gyakorolni a soulénekes mozdulatait és énekstílusát.



Évtizedeken át végzett kétkezi munkát, közben kisebb helyeken lépett fel, évekig élt az utcán.



Végül a 2000-es évek elején fedezték fel, kislemezei 2002-től jelentek meg. Ezek közül választott ki tíz dalt, melyek felkerültek első, 2011-es albumára, a No Time For Dreamingre.



Ezután fellépett a világ legjelentősebb zenei fesztiváljain, még két albuma jelent meg.