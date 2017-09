Programajánló

Az Erkel Színházban is látható a Figaro 2.0

Az Erkel Színházban is látható hétfőtől a Figaro 2.0 névre keresztelt produkció, a Figaro házassága című Mozart-vígopera Hábetler András operaénekes és rendező által újragondolt változata. 2017.09.24 01:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A legtöbb előadás a középiskolásoknak meghirdetett OperaKaland sorozatban szerepel, ám három alkalommal a nagyközönség is megtekintheti Mozart vígoperáját - közölte a dalszínház az MTI-vel.



A 2013-ban a Városmajori Szabadtéri Színpadon debütált Figaro-változat Ókovács Szilveszter felkérésére lett a Gördülő Opera-sorozat része, s így a 2015/16-os évadban bejárta az országot. Vándorútjáról hazatérve, Szeged, Győr, Kaposvár, Szolnok, Miskolc, Székesfehérvár és Sopron után a darab az idei évadban az Erkel Színházban mutatkozik be az OperaKaland keretein belül, ahol 30 ezer középiskolás számára válik elérhetővé Mozart egyik legismertebb színpadi műve.



Magyarország legnagyobb szabású színházi oktatási programjában az elmúlt években már több mint 200 ezer diák vett részt olyan, a dalszínházi műfajjal való megismerkedést segítő, könnyen befogadható előadásokon, mint a Bohémélet 2.0, A varázsfuvola, a Bánk bán vagy a Szöktetés a szerájból.



A Figaro házassága Köteles Géza zenei vezető szerint a lehető legalkalmasabb opera a mai fiatal közönség számára, mert "a szereplők hétköznapi emberek, ugyanolyan viszonyokkal, mint ma". Ennek a párhuzamnak a még könnyebb felismerésében segít az áthangszerelés és a szöveg átdolgozása is. Hábetler András szerint "az opera sikere nem önmagában a jelmezeken és a díszleten múlik, hanem azon, hogy ezek a kiegészítők mennyire tudják megvilágítani a kompozíció lényegét" - olvasható a közleményben.



A Figaro 2.0 szeptember 25. és október 13. között csaknem minden nap, összesen 21 alkalommal kerül színre, a szeptember 30-i, október 1-jei és október 8-i előadásokra a nagyközönség is jegyet válthat.



A látványtervező Juhász Katalin, a főbb szerepekben Geiger Lajos, Kovács István, Káldi Kiss András, Fodor Beatrix, Szabóki Tünde, Miksch Adrienn, Cser Krisztián, Palerdi András, Bakonyi Marcell, Keszei Bori, Wierdl Eszter és Molnár Ágnes látható és hallható, az előadásokat Horváth József, Halász Péter, Dénes István és Jankó Zsolt vezényli. A zenei átdolgozást Köteles Géza, a szöveg korszerűsítését és a rendezést Hábetler András jegyzi.