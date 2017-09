78 éves volt

Elhunyt Bernie Casey, a Bond-filmek első fekete CIA-ügynöke

Elhunyt 78 évesen Los Angelesben Bernie Casey egykori amerikaifutball-sztár, aki első fekete színészként alakította James Bond CIA-s kollégáját, Felix Leitert - írta pénteken a BBC News.

Bernia Casey 78 éves volt (Fotó: Getty)

A színész a Soha ne mondd, hogy soha című James Bond-epizódban játszotta Leitert Sean Connery oldalán. Állítólag maga a Bondot alakító Connery ajánlotta, mert úgy vélte, egy fekete színész miatt a közönségben jobban megmarad Leiter alakja.



Két évtizeddel később, a Casino Royalban és a Quantum csendjében is fekete színész, Jeffrey Wright kapta a CIA-ügynök szerepét.



Casey pályafutása alatt játszott a Marsbéli krónikák, a Kémek, mint mi, az Aranyláncok, a Puszta kézzel és a Vadkanok című filmben is.



1939-ben született Nyugat-Virginiában. 1961 és 1966 között hat szezonon keresztül volt a San Francisco 49ers amerikaifutball-csapat játékosa. Harmincévesen azonban felhagyott a sporttal a színészet kedvéért, és 1969-ben A hét mesterlövész telibe talál című vígjátékban debütált a filmvásznon.



A futballistából lett filmszínész költőként és festőművészként is nevet szerzett magának.



Casey kedden egy Los Angeles-i kórházban hunyt el rövid betegség után.



Jeffrey Wright a Twitteren "régi vágású, igazi reneszánsz emberként" emlékezett Bernie Casey-re.