Elismerés

Október végén kerülhet ki Bud Spencer szobra a budapesti Corvin sétányra

Tasnádi Szandra szobrászművész levélben fordult a Józsefvárosi Önkormányzathoz, hogy a filmlegenda emléke előtt tisztelgő, egész alakos, 2,4 méter magas bronzszobrát felajánlja. 2017.09.18 13:39 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A tervek szerint Bud Spencer születésnapjára, október végére kerülhet ki a színészt ábrázoló egész alakos bronzszobor a budapesti Corvin sétányra - közölte a Józsefvárosi Önkormányzat az MTI-vel.



A közlemény szerint a színészóriás, Bud Spencer tavaly júniusi halálát követően Tasnádi Szandra szobrászművész levélben fordult a Józsefvárosi Önkormányzathoz, hogy a filmlegenda emléke előtt tisztelgő, egész alakos, 2,4 méter magas bronzszobrát felajánlja.



A képviselő-testület szeptember elején döntött arról, hogy az önkormányzat vállalja a szobor felállításának csaknem 9 millió forintos költségét. A szobrot a Corvin sétányon helyezik el a tervek szerint október 31-én.



Az önkormányzat azért fogadta el a felajánlást, mert a színész személye tiszteletre méltó mind sportolói és filmes karrierje miatt. Életútjával olyan példát szolgáltatott, amely mindenképp megismerésre méltó és követendő a mai generációk számára is - írta az önkormányzat.



Bud Spencer 2016. június 27-én hunyt el 86 éves korában. Az olasz színész - eredeti nevén Carlo Pedersoli - Nápolyban született 1929. október 31-én. Jó tanuló volt, nyolc évesen úszni kezdett. 1948-ban mellúszásban, 1950-ben a 100 méteres gyorsúszásban lett olasz bajnok. Ugyanabban az évben az olasz vízilabda válogatottal Európa-bajnokságot nyert, az 1952-es helsinki olimpiáról ezüstéremmel tért haza. 1956-ban, a Melbourne-ben rendezett ötkarikás játékokon még ott volt, aztán több világversenyen nem indult.



Elindult viszont filmes karrierje, eleinte statisztaszerepekkel. 1967-ben igent mondott egy filmvígjáték főszerepére (Isten megbocsát, én nem). Ebben a makaróni westernben már mint Bud Spencer szerepelt, oldalán későbbi partnerével, Terence Hill-lel.



Szólókarrierje is sikeres volt: Steno rendezésében készültek a Piedone-filmek, de komolyabb témájú alkotásokban is megállta helyét: Sötét Torino (1972), A zsoldoskatona (1976). A kilencvenes évek közepétől - elhízása miatt - már nem vállalt szerepet pofozós filmekben, inkább tévésorozatok magánnyomozójaként láthatták őt a nézők (Extralarge, Professzor Clementi).