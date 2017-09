91 éves volt

Elhunyt Harry Dean Stanton

A több mint hat évtizeden át film- és televíziós szerepeket is alakító színész pénteken a Los Angeles-i Cedars Sinai kórházban halt meg végelgyengülés következtében - írta a BBC News.



A Kentuckyból származó Stanton számos neves rendező kultfilmjében játszott: Francis Ford Coppola A keresztapa II., Martin Scorsese Krisztus utolsó megkísértése, John Carpenter Menekülés New Yorkból, Wim Wenders Párizs, Texas és David Lynch Twin Peaks című alkotásában is szerepelt.



Lynch, aki The Straight Story - Az igaz történet és Veszett a világ című filmjeiben is szerepeltette, a Twitteren búcsúzott a színésztől. Mint írta: "Senkihez nem fogható. Mindenki szerette, és jó okkal. Nagyszerű színész volt - vagy annál is több, és remek ember, jó, hogy ismerhettem".

Stanton közeli barátja volt Jack Nicholson, aki egyszer azt a tanácsot adta neki: "engedd, hogy a jelmezed játsszon, te pedig add önmagad". "Ezt követően" - nyilatkozta később az Entertainment Weeklynek - "a színészethez való egész hozzáállásom megváltozott".



Dohánytermesztő apa és szakács anya gyermekeként született 1926-ban. A második világháborúban a haditengerészetnél szolgált, 1945-ben az okinavai csata alatt egy hadihajó szakácsa volt. Egyetemi tanulmányai közben kezdett színészettel foglalkozni. Zenészként és énekesként is rendszeresen fellépett Los Angelesben.



John Carpenter "csodálatos emberként" emlékezett rá Twitter-üzenetében.