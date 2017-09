Testről és lélekről

Londoni mozikban is bemutatják Enyedi Ildikó filmjét

A Testről és lélekről című díjnyertes alkotást szeptember 18-tól a brit főváros több mozijában is megtekinthetik a nézők - közölte a Londoni Magyar Kulturális Központ csütörtökön az MTI-vel.



Enyedi Ildikó alkotásának, melyet Magyarország szeptemberben Oscar-díjra nevezett a legjobb idegen nyelvű film kategóriában, fő kérdése: mi lenne, ha egy nap találkoznál valakivel, aki éjjelente ugyanazt álmodja, mint te?



A két főszereplőt a meglehetősen bizarr munkahelyükön - a vágóhídon - kívül szinte semmi sem köti össze, azonban egyik este elkezdenek egymással álmodni, méghozzá szarvasok képében, gyönyörű téli tájakon járva, ahol a patakból isznak, élelemért kutakodnak vagy csak egymást nézik. A főszereplőpáros tökéletesen formálja meg ezeknek a kecses lényeknek a nappali álmát.



Enyedi Ildikó, aki Londonban mesterkurzust is tart filmművészetet tanuló diákoknak, egy interjúban megjegyezte: "a kulcs a szarvascasting volt. Meg szerettem volna találni a szarvasok Clint Eastwoodját. Elmentem Horkai Zoltánhoz. Mutatott hármat, akik már szerepeltek filmben. Én egy negyediket választottam, amelyikről azt mondta, hogy lehetetlen vele együtt dolgozni".



A tájékoztató szerint az idei Berlini Nemzetközi Filmfesztivál fődíját, az Arany Medvét is elnyerő művet nagy várakozás előzi meg a szigetországban, a The Guardian napilap kulturális szerkesztője az ősszel kötelezően megnézendő filmek közé sorolta, az Independent pedig lenyűgözőnek minősítette.



A Testről és lélekről női főszereplője a Katona József Színház színésznője, Borbély Alexandra. A férfi főszereplő Morcsányi Géza színházi dramaturg, a Líra Kiadói Csoport igazgatója, aki húsz évig vezette a Magvető Könyvkiadót. A filmben szerepel mások mellett Békés Itala, Jordán Tamás, Mácsai Pál, Tenki Réka, Schneider Zoltán és Nagy Ervin is.



Enyedi Ildikó filmjét a magyar mozikban márciusban mutatta be a Mozinet, szeptember elejéig több mint 77 ezren váltottak rá jegyet.



A londoni előadásokat követően a nézők a filmet forgalmazó MUBI és a Londoni Magyar Kulturális Központ jóvoltából a rendezővel is személyesen találkozhatnak.