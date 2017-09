Együttműködés

A Kodály-módszert oktatják a Zöld-foki Köztársaságban

A szigetállam első Kodály-kurzusát Praia városában Cristina Brito da Cruz, a lisszaboni zeneművészeti főiskola oktatója tartja, aki a módszer portugál szaktekintélyének számít.

A világhírű Kodály-módszert sajátíthatják el a Zöld-foki Köztársaság leendő és már gyakorló zenetanárai, valamint zenészei egy kéthetes kurzus keretében - mondta Breuer Klára, lisszaboni magyar nagykövet.



"Tekintettel arra, hogy a Zöld-foki Köztársaság lakossága meglehetősen szerény anyagi viszonyok között él, a módszer - drága hangszerek nélkül - nagyot lendíthet a formális zeneoktatáson" - fogalmazta meg a nagykövet kezdeményezése célját. Várhatóan 20-30 szakember ismerkedhet meg a Kodály-módszerrel.



Breuer Edit szerint a zenepedagógia olyan terület, amelyhez Magyarország érdemi hozzájárulást tud nyújtani.



"A zöld-fokiak nagyon muzikálisak, tehát szerintem fontos, hogy megismerhetik a Kodály-módszert. A közös énekléssel a figyelemösszpontosítás és a közösségteremtés is része a módszernek" - hangsúlyozta.



A szigetállam első Kodály-kurzusát Praia városában Cristina Brito da Cruz, a lisszaboni zeneművészeti főiskola oktatója tartja, aki a módszer portugál szaktekintélyének számít. Ő maga Magyarországon, a kecskeméti Kodály Intézetben tanult meg. A szakember a kurzussal párhuzamosan helyi népdalgyűjtési programot is elindít.



Az UNESCO szellemi kulturális örökségének számító Kodály-módszer zöld-foki oktatása a helyi kulturális tárca, a magyar Külgazdasági és Külügyminisztérium, és a portugál Camoes Intézet együttműködésének keretében valósul meg.



A nagykövet felhívta a figyelmet, hogy a szigetállam és Magyarország között oktatási és kulturális bilaterális egyezmény van érvényben, a tervek szerint pedig a következő tanévtől zöld-foki diákok is részesülhetnek Stipendium Hungaricum ösztöndíjban.



Kitért arra is, hogy jövő hónapban - több év kényszerszünet után - Lisszabonban is újból lesz Kodály-kurzus Nemes László Norbert, a kecskeméti Kodály Intézet igazgatójának közreműködésével, október 13-án pedig megalakul a portugál Kodály-társaság.