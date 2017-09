Sztárhírek

Szerb állampolgárságot kapott Ralph Fiennes brit színész

Szerb állampolgárságot kapott Ralph Fiennes brit színész - számolt be róla a szerbiai közszolgálati televízió hétfőn.



A színész állampolgárságát Ana Brnabic miniszterelnök szeptember 7-én hagyta jóvá, és már a hivatalos közlönyben is megjelent.



Ralph Fiennes az utóbbi néhány évben többször is járt a szerb fővárosban, 2010-ben itt forgatta első rendezését, William Shakespeare Coriolanus című tragédiáját. Az idén júniusban részt vett Aleksandar Vucic szerb elnök beiktatási ceremóniáján.



A színész jelenleg is Belgrádban tartózkodik, ahol Rudolf Nurejevről, a múlt század egyik legnagyobb és legismertebb táncosáról forgat filmet.



Belgrád tavaly Steven Seagal amerikai akciófilm-színésznek adott szerb állampolgárságot.