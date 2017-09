Filmajánló

Rekordokat döntött az Az című Stephen King-horroradaptáció

Minden idők legnagyobb bemutató-hétvégi bevételű horrorfilmjévé vált a New Line és a Warner Bros. stúdiók Az című Stephen King-horroradaptációja, amelyre 117,2 millió dollár értékben váltottak jegyet az észak-amerikai mozilátogatók - adta hírül a Varity.com.



A film minden korábbi várakozásokat felülmúlva 2017 harmadik legnagyobb bemutató-hétvégi bevételét hozta, ugyanannyit, mint a Pókember: Hazatérés. Csupán a Szépség és a Szörnyeteg és a Galaxis őrzői 2. nyitott jobban idén az észak-amerikai mozikban.



"Van valami igazi különlegesség a történetben és abban, ahogyan a film készült. A sztárok felsorakoztak benne, és még van lehetőség arra, hogy a hét végén tovább növeljük a bevételt" - nyilatkozta Jeff Goldstein, a Warner Bros forgalmazási főnöke.



A szakemberek szerint az eredmény azért is figyelemre méltó, mert a hét végén az Irma hurrikán Florida és Georgia államok egy nagy részét veszélyezteti, és az ottani nézők elmaradása mintegy öt százalékkal csökkenti a bevételt.



A film a nemzetközi piacokon is jól nyitott, 46 országban 62 millió dollár bevételt hozott.



Stephen King története egy csapat gyerekről szól, akik összeállnak, hogy legyőzzék a városukat rettegésben tartó démont. A regény két különböző idősíkon - gyerekként és felnőttként - mutatja be a főszereplők életét.



A mozis toplista második helyére az Újra otthon című romantikus filmdráma került, messze elmaradva a horrorfilmtől. A Reese Witherspoon főszereplésével, Hallie Meyer-Shyer rendezésében készült film a becslések szerint kilencmillió dollár bevételt hozhat bemutatója hétvégéjén.



A Lionsgate stúdió Sokkal több mint testőr című vígjátéka áll a box-office harmadik helyén 4,9 millió dollár bevétellel.