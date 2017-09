Tovább erősödik a népzenei vonal a Fonóban

Zene

A vezetői feladatokat eddig egyedül ellátó Berecz István az MTI-nek azt mondta, tovább erősödik az intézmény népzenei vonala.



"A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy az én irányításommal Júliával ketten fogjuk meghatározni a népzenei programokat. Bővül az értékmentő táncházmozgalom, a budapesti központ mellett kialakult a vidéki Fonó-klubhálózat, immár Szegeden, Jászberényben, Mezőkövesden és Villányban is szervezünk programokat. Emellett külsős szereplőként is ott vagyunk számos fesztiválon és rendezvényen" - fejtette ki Berecz István.



Kitért arra, hogy húsz éve indult a Fonóban a Hagyományok Házával közös, nagyszabású Utolsó óra népzenei gyűjtés, és a mostani jubileum keretében újra eljönnek Budapestre a még élő adatközlők és táncosok. Emellett lesz Első óra program is a Fonóban, ennek keretében azokat a fiatal tehetségeket mutatják be, akik átvehetik a stafétát az idősebb generációtól.



"Azt szeretnénk bemutatni, hogy a népzene és a néptánc élő kultúra, aminek folytatása van" - tette hozzá a népzenei igazgató.



Berecz István fontosnak nevezte, hogy a fiatal tehetségek zenéit hanghordozón is bemutassák. Az ősszel a Fonó kiadásában megjelenik például a testvérekből álló és női prímással kiálló Magyarhang Zenekar anyaga, de új albummal jelentkezik a Kalász zenekar, tervezik Csizmadia Anna önálló lemezét, valamint a Dresch Mihály Vonós Quartet albuma is készül. Folytatódnak a Fonó hagyományos programjai, köztük a Fonó Szerda és a Berka táncház, most vasárnap a Budapest Borfesztiválon a Fonó támogatásával rendeznek népzene- és néptáncgálát, amelyen fellép mások mellett a Borbély Mihály Polygon, a Kertész Táncegylet, a Vadrózsák Néptáncegyüttes, a Fitos Dezső Társulat, a Fölszállott a páva szereplői, a Góbé zenekar, valamint a Fonó kamara táncegyüttes.



Szeptember 15-én a házban közös koncertet ad Kubinyi Júlia és Szokolay Dongó Balázs, másnap lesz a magyar népdal napja Martonvásáron a Fonó részvételével, 23-án Küküllő-menti estet rendeznek a zeneházban, 30-án a Mesterek és tanítványok-koncert keretében, az Utolsó óra indító napjaként Versendi József mohácsi tamburamester a magyarországi délszláv zenei hagyományokat mutatja be a Poklade és a Söndörgő együttessel. Berecz István kiemelte, hogy novemberben újra megrendezik a Kárpát-medencei Makovecz-épületekhez köthető Héttorony Fesztivált.



Kubinyi Júlia és Berecz István egyaránt a Fölszállott a páva televíziós népzenei vetélkedőn lett országosan ismert 2012-ben: előbbi döntős volt a népzenei szólisták között, utóbbi megnyerte a szólótánc kategóriát. A 27 éves Kubinyi Júlia 2008-tól a Dűvő zenekar énekeseként is dolgozik, 2015-ben jelent meg első szólólemeze Magam járom címmel. A 30 éves, kétszeres aranysarkantyús táncos, Berecz István 2014 vége óta a Fonó népzenei művészeti vezetője, 2017 szeptembertől népzenei igazgatója, munkásságát 2017 augusztusában Magyar Arany Érdemkereszttel ismerték el.