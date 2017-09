Programajánló

Nyilvános próbák is lesznek a Színházak éjszakáján

Nyilvános próbák, sőt nyílt értekezletek is lesznek az idei Színházak éjszakáján szeptember 16-án - mondta Szalay-Bobrovniczky Alexandra főpolgármester-helyettes szombat reggel az M1 aktuális csatornán.



A főpolgármester-helyettes elmondta, minden évben egyre többen érdeklődnek a rendezvény iránt, így a jegyek is korábban kelnek el. Fontosnak nevezte, hogy aki részt szeretne venni a programon, időben regisztráljon. Szólt arról is, hogy az utóbbi években folyamatosan nő a színházba járók száma.



Kulisszajárásra várják a közönséget Budapest egyik új színházában, a Hatszín Teátrumban és az Operaház titkos tereiben, lesznek nyílt tánc- és olvasópróbák, nyilvános munkaértekezlet, slam poetry- és stand up-est, a gyerekeket kézműves foglalkozások és mesejátékok várják. Részt lehet venni filmvetítéseken és színházi bemutatókon, improvizációs és részvételi színházas workshopokon, tiszteletbeli bábszínész-képzésen és beszédtechnika órán, jelmezpróbán és túróscsuszapartin, vidéki színházak vendégjátékain, mester és tanítvány találkozáson, de hajnalig tartó táncos mulatságon is - tették közzé korábban a szervezők.