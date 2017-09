Kult

Kiderült, mi okozta Mohaman halálát

Lezárult a nyomozás Meggyes Roland "Mohaman", halála ügyében. A nyomozást a férfi nevelőpja, Maruzsi László indítványozta. A család azt szerette volna megtudni, hogy Moha életben maradt-e volna, ha hamarabb érkezik a segítség.



Nemrég kapták kézhez a végzést, mely szerint Mohaman halálát a szívkoszorúérplakk megrepedése, koszorúér-szűkület, és az ennek következtében kialakult szívritmuszavar és szívmegállás okozta - adta hírül elsőként a Blikk.



Ha „azonnal gyors szakszerű ellátásban részesül, úgy nagyobb esélye lett volna a túlélésre”, de akkor sem biztos, hogy meg tudták volna menteni - állítja az orvosszakértő.



A szakértői vélemény azt is megerősítette, hogy a rapper tiszta volt a halála pillanatában. Habár korábban drogproblémákkal küzdött, a vérében sem kábítószer, sem alkohol maradványait nem találták meg. Mostohaapja szerint évek óta nem használt semmilyen tudatmódosító szert.



Mohaman csupán 45 éves volt. A Lokál szerint járókelők kezdték meg az újraélesztését, majd tíz perccel később már az Országos Mentőszolgálat szakemberei folytatták egy órán keresztül, sikertelenül.



A család, bár nem elégedett a nyomozás eredményével, most már minden erejével arra koncentrál, hogy létrehozza a Mohaman Alapítványt, amely segíthetne hasonló esetekben az életmentésben. Azt szeretnék elérni, hogy minél több helyen, például az éjjel-nappal nyitva tartó benzinkutakon és a taxisofőröknél is legyen defibrillátor.