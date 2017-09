Egy dili vége

Taylor Swift lenyomta a Despacitót

Luis Fonsi slágere négy teljes hónapon át uralta az amerikai slágerlistát, ám végül jött Taylor Swift új dala, és átvette az első helyet.

Fotó: AFP

A Look What You Made Me Do egyéb rekordokat is megdöntött: 2017-ben nem streameltek még ennyien dalt egy hét alatt, női előadótól pedig még soha. Több, mint 84 millióan nézték meg egy hét alatt, szemben a Despacito 69 milliós eredményével.

Ráadásul 353 ezren vásárolták meg Amerikában online a dalt, amivel a hetes eladási rekordot is megdöntötte. Swift ötödik alkalommal kerül a Billboard slágerlistájának élére, ezúttal a 77-ik helyről dobbantott az élre, ami nem kis teljesítmény.