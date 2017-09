Programajánló

Tizennégy bemutatót tervez a székesfehérvári Vörösmarty Színház

A teátrum hétfői társulati évadnyitó rendezvényén Szikora János igazgató azt mondta, hogy a legfrissebb adatok szerint ismét emelkedik a bérletesek száma a korábbi évadhoz képest. Egy évvel ezelőtt 12 900, most 13 721 darabot értékesítettek, ami hatszázalékos emelkedés. A direktor szerint mindezt azt mutatja, hogy kezd "kinevelődni egy olyan rétege a közönségnek", amely táptalaja lehet a következő évtizedeknek.



Szikora János közölte, hogy 2-3 héten belül az ország nyilvánossága elé tárják a következő 5 év művészi programját, amelyet a színház teljes művészeti vezetésével együtt állít össze. Megjegyezte, hogy vannak nagy terveik, a következő esztendők igazán nagy és markáns dolgokat hoznak majd.



Az igazgató elmondta, hogy csatlakozott a társulathoz Pálya Pompónia színésznő és Kerekes Áron rendező asszisztens.



Két magyarországi bemutató, a Kafka a tengerparton és a Kartonpapa is szerepel a székesfehérvári Vörösmarty Színház 2017/18-as évadának műsorán. A nagyszínpadi bemutatók között lesz A Pál utcai fiúk, A hülyéje, az Isten pénze, a Régimódi történet és a Jóembert keresünk című darab.



A Kozák András Stúdióban a Kartonpapa mellett Fosse Halál Thébában drámatrilógiáját és Line Knutzon Közeleg az idő című komédiáját mutatják be. A Pelikán Kamaraszínházban George Büchner Leonce és Léna című művét Kozáry Ferenc Erdőmuzsika című alkotását és A kerek kő című interaktív színházi játékot is bemutatják. Emellett Kricsár Kamill színpadra viszi a Mese a látóhegyről című zenés darabját és a Ziránó Színház előadásában látható lesz a Pinokkió bábjáték.