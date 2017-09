Sztárhírek

Michelle Obama Beyoncénak öltözött

hirdetés

Fotó: AP

Beyoncé hétfőn ünnepelte a 36. születésnapját. Az énekesnőt barátnője, Michelle Obama is felköszöntötte, aki más hírességekkel együtt olyan ruhában fotóztatta magát, amilyet Beyoncé a Formation című klipben viselt.

A volt first lady egyébként férje, Barack Obama 2008-as választási kampánya alatt barátkozott össze Beyoncéval. Azóta folyamatosan tartják a kapcsolatot, számtalan alkalommal fotózták őket együtt, még bulizni is voltak együtt.





Michelle Obama as Beyoncé in Formation extended my life expectancy and paid off my credit card bills 😍😍😍 pic.twitter.com/cKjVy7TwIw — Alp Ozcelik (@alplicable) 2017. szeptember 4.