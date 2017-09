Sztárhírek

Nagy Ervin megsérült egy forgatáson

Fotó: RTL Klub

Nagy Ervin az RTL Klub számára készülő új sorozat forgatásán szenvedett balesetet múlt pénteken - írja a Blikk.

A lapnak nem sikerült kiderítenie, hogy pontosan mi történt, de a cikk szerint nem egy egyszerű bokaficamról vagy apró zúzódásról lehetett szó, a baleset miatt ugyanis még a forgatást is le kellett állítani.

Nagy mindig is figyelt arra, hogy a fizikailag nehezebb jeleneteket is ő csinálja meg, saját bevallása szerint a Kincsem lovas jeleneteiben is csak nagyon ritkán használt kaszkadőrt, de előtte hosszú hónapokig edzett, hogy megfelelő kondiban legyen.

Az RTL Klub hivatalos válaszában a lapnak azt írta, hogy Nagy Ervin valóban sérülést szenvedett a sorozat egyik próbáján, ám a helyszínen tartózkodó gyors orvosi segítségnek köszönhetően állapota egyre javul. A színész sérülése nem befolyásolja a forgatási munkálatokat. Hamarosan az ő jeleneteinek felvétele is folytatódhat, addig is mihamarabbi felépülést kívánnak neki.

Nagy Ervin egyébként a Katona József Színházban is játszik, legközelebb szombaton áll színpadra. A színház sajtósa szerint a sérülése nem akadályozza a játékban.