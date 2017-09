Kevés a jó film?

Sokéves mélyponton az amerikai mozik bevétele

Több mint tíz éve nem volt ilyen kevés bevétele az észak-amerikai moziknak, mint ezen a nyáron. A szezon utolsó hétvégéje is csalódással zárult. 2017.09.05 00:30 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

A hollywoodi szaklapok beszámolói szerint az idei nyári mozis bevétel 2006 óta nem látott mélységbe, négymilliárd dollár alá esett vissza.



A Labour Day miatt hosszú hétvégével záródó szezon utolsó négy napján péntektől hétfőig a becslések szerint szintén jóval kisebb lesz a bevétel a megszokottnál, az előrejelzések alapján 1998-ban volt utoljára ilyen mélypont.



A legtöbben a Sokkal több mint testőr című akcióvígjátékra ültek be a mozikba. A Samuel L. Jackson és Ryan Reynolds főszereplésével forgatott film vezeti harmadik hete a hétvégi toplistát, ezúttal péntektől vasárnapig további 10,3 millió dollárral (2,6 milliárd forinttal) növelte bevételeit, s ezzel Észak-Amerikában már csaknem 60 millió dollárt keresett.



A második helyen 7,3 millió dolláros (1,9 milliárd forintos) jegyeladással az Annabelle 2: A teremtés című horror végzett, amelyre az elmúlt hetekben 89 millió dollárért adtak el jegyet az amerikai mozikban.



A Wild River - Gyilkos nyomon című, a Weinstein Company gyártásában készült dráma 5,9 millió dollárral (1,5 milliárd forinttal) a harmadik, a Balerina című animációs film pedig 4,9 millióval (1,3 milliárd forinttal) a negyedik helyre futott be a toplistán.



Az első öt legnézettebb film között Steven Soderbergh Logan Lucky - A tuti balhé című filmje jutott még be a hétvégén 4,4 millió dollárral (1,1 milliárd forinttal).



A teljes hosszú hétvégi jegybevétel 90 és 100 millió dollár közé várható, ami 22 százalékos bevételcsökkenést jelent a tavalyihoz képest.



Paul Deragarabedian iparági elemző előrejelzése szerint a nyári szezon mintegy 3,8 milliárd dolláros bevétellel zárulhat. Ez az eredmény 15 százalékkal marad el a tavalyi kasszazárás mögött. A nézők száma 18 százalékkal volt kevesebb a 2016-ban mértekhez képest.



Az elemzők ugyanakkor arra is rámutattak, hogy a következő hetekben a mozikba kerülő produkciók, köztük a Barry Seal: A beszállító Tom Cruise főszereplésével, az Az című Stephen King-horroradaptáció vagy a Kingsman: Az aranykör jelentősen meglódíthatja a mozis bevételeket Észak-Amerikában.