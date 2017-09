Programajánló

A Hamlet próbáját is meg lehet nézni az idei VígNapon

A színház művészei által készített sütemények eladásából származó bevételét idén is az Ódry Árpád Színészotthon javára ajánlják fel. 2017.09.02 23:31 MTI Kinyomtatom + Nagyobb betűméret - Kisebb betűméret

hirdetés

A Vígszínház társulata idén is számos meglepetéssel várja a közönséget a szeptember 10-i VígNapon, amikor a hagyományokhoz híven bárki bepillanthat a kulisszák mögé a színház művészeinek vezetésével, valamint beleshetnek Eszenyi Enikő legújabb rendezésébe, a Hamlet című előadás próbájába is.



A színház közleménye szerint a VígNapon számos titok kiderül a 122. évad bemutatóiról. A nagyszínpadon az igazgató bemutatja az új darabok szereplőit és alkotóit, a Házi Színpadon részleteket láthatnak a Mondjad, Atikám! című készülő József Attila estből vagy találkozhatnak A Pál utcai fiúk szereplőivel és a Vígszínház művészeivel is.



A jövő év elején ünnepli harmincadik évfordulóját A padlás című musical, amelyet 1988. január 29-én mutatott be a Vígszínház. A harmincadik jubileumot a 122. évadban ünnepli a legendás előadás, ezért a VígNapon beszélgetnek a darab alkotóival, művészeivel és felcsendülnek a legendás dalok az előadás szereplői és Presser Gábor előadásában.



Délután a Ráadás - újabb visszapillantások címmel Lázár Egon könyvbemutatójára várják az érdeklődőket a nézőtéri büfében, déltől pedig a VígTour keretében a teátrum színészei és munkatársai vezetésével lehet bebarangolni az épületet a pincétől a padlásig.



Hegyi Barbara "sütitanodájában" készül ínycsiklandó édeségekkel a közönségnek, de bárki készíthet közös fotót vagy dedikáltathatja az új évadra szóló vígszínházi bérletét is, hiszen ezen a napon kedvezményes jegy- és bérletvásárlásra is nyílik lehetőség.



A színház művészei által készített sütemények eladásából származó bevételét idén is az Ódry Árpád Színészotthon javára ajánlják fel.



A VígNapot a színház Facebook-oldalán élőben is lehet majd követni.